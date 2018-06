Neštěstí ve StarDance: taneční partner Žídkové měl autonehodu

"Máme potvrzeno, že tanečník Jan Halíř měl autonehodu, a navíc takového rozsahu, že v soutěži zřejmě nebude pokračovat. Samotné vysílání pořadu to ale v žádném případě neohrozí," řekl iDNES.cz mluvčí České televize Ladislav Šticha.

"StarDance je licencovanou soutěží televize BBC, která má propracované všechny možné varianty. Úraz měl mimochodem i jeden z tanečníků v loňské řadě StarDance (partner Mahuleny Bočanové Jaroslav Kuneš) a vysílalo se dál. My v tuto chvíli už víme, jak bude soutěž pokračovat, diváci se to dozví až v sobotu v přímém přenosu," dodal mluvčí.

Při srážce zemřel řidič

Policie potvrdila, že vyšetřuje nehodu devětadvacetiletého muže z Olomoucka. Havárie se stala v úterý odpoledne na Přerovsku. Halíř jel hyundaiem směrem od Bělotína na Hranice. Z dosud nezjištěných příčin vyjel na silnici do protisměru a čelně se srazil s volkswagenem.

Po nárazu se volkswagen přetočil a narazil do kovových svodidel. Jeho sedmačtyřicetiletý řidič zemřel. Jan Halíř skončil se zraněním nejdřív v nemocnici v Hranicích, poté byl dopraven do fakultní nemocnice v Olomouci. Tam je teď hospitalizován a pobýt si tam má tři týdny.

"Řidič vozidla Hyundai je podezřelý z ublížení na zdraví, ale zatím se zkoumá příčina nehody," řekla mluvčí přerovské policie Michaela Sedláčková. Dodala, že na obou vozidlech vznikla škoda 550 tisíc korun a že lékaři odebrali účastníkům nehody krev, aby zjistili, zda před nehodou nepili alkohol.

Dostane Žídková nového tanečníka?

Halířova taneční partnerka, Miss Europe 1995 Monika Žídková, bude v soutěži zřejmě pokračovat dál. Do Prahy se z moravských Kravař na sobotní odpolední zkoušku i večerní přímý přenos dostaví. "Ještě je ve hvězdách, jak to se mnou bude, samozřejmě se to musí vyřešit v rámci všech regulí soutěže. Nevím, jestli dostanu nového tanečníka, samozřejmě zdravotní problémy jsou v tuto chvíli přednější."

Konkrétněji nechce o události příliš mluvit, ale z jejích slov vyplývá, že Jan Halíř, který je ženatý a je otcem dcery Natálky, vyvázl z nehody bez vážných zranění. "S Honzou jsem nemluvila, ale vím, že je v pořádku. Nemůžu ale v tuto chvíli říct, jestli bude, nebo nebude v sobotu tancovat," dodává Žídková.

