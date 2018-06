Neštěstí k propagaci nepotřebuji, říká pořadatel Muže roku

Formulář Odpovědi Davida Novotného a Muže roku SR Petera Menkyho

Čtenářům iDNES.cz rovněž prozradil, jak se Zachův zdravotní stav aktuálně vyvíjí a jak celou situaci zvládají jeho rodiče. "Podle lékařů má ochrnuté dolní končetiny, a horní od loktu k prstům, ale věřím, že zde je to pouze dočasné a bude to zcela v pořádku," doufá Novotný.

"Hovořil jsem s rodiči, myslím, že bude potřebovat psychickou oporu, tu má určitě v rodině, v kamarádech, přátelích, doufám, že vše dobře dopadne a Martin se bude rehabilitovat a ty následky budou co nejmenší."

Velkou solidaritu projevili i čtenáři iDNES.cz, kteří zraněnému mladíkovi přáli brzké uzdravení. Přidal se k nim i letošní slovenský vítěz Muže roku Peter Menky, který rovněž odpovídal na dotazy.

"Je mi velmi líto, co se stalo. Za tu dobu, co jsem Martina poznal, jsem zjistil, že je to úžasný člověk a skvělý kámoš. Má velké charizma, je vtipný a byl přínosem pro celou partu. Všichni mu držíme palce a psychicky ho podpoříme a hned, jak to půjde, ho navštívíme," uvedl Menky.

Soutěž Muž roku probíhá již deset let. Toto jubileum připomene Muž roku desetiletí, který proběhne v říjnu.