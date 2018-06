Nešťastná Vondráčková: zloděj ukradl stůl, pes překousal kabely

Fenku německého ovčáka dostala zpěvačka od manžela Martina Michala hned poté, co přišla o vlčici Lisu. Okamžitě bylo jasné, že s Elsou nebude život žádný med. Odmala byla velmi temperamentní a energie má pořád dost. Hlavně je prý expert na rozkousání a překousání čehokoli, především plastů a kabelů. Zpěvačka jí proto dala přezdívku plastová a kabelová královna.

"Před pár dny se jí povedlo překousat silný kabel od automatického otevírání vrat a vyhodila tím i pojistky. Martin to celé dopoledne spravoval a když měl hotovo, radostně mi to zavolal. Seděla jsem zrovna ve vlaku směrem z Ostravy do Prahy, zpívala jsem tam totiž na oslavách tamního rádia, byla to obrovská akce, které se kromě mě zúčastnili i Karel Gott nebo Heidi Janků. Než pro mě ale Martin přijel na nádraží a dovezl mě domů, rozhryzala to znovu. Není to poprvé a zřejmě ani naposledy. Závlahu na zahradě vytrhala taky dvakrát a světla na Vánoce se teď bojím rozvěsit, i do těch se loni pustila. Prostě co je z plastu, to jí neodolá," vypráví nazlobeně, ale shovívavě Vondráčková.

Víc ji mrzí, že jim u hausbótu na Vltavě někdo ukradl stůl. "Jeli jsme hausbót zazimovat a Martin mi připomínal, ať vezmu nějaký igelit nebo fólii, kterým bychom náš venkovní stůl přelepili, aby na něj nepršelo. Zapomněla jsem na to, ale nakonec to nevadilo. Stůl tam totiž nebyl. Jak je vidět, krade se dnes opravdu všechno."

Všední starosti Heleny Vondráčkové ovšem momentálně přebíjejí ty pracovní. Má jich tolik, že musí nabídky také odmítat. Jen ji mrzí, že díky krytí se termínů přišla o nabídku z Moskvy a z Německa, kde měla natočit vánoční televizní pořad. Za sebou má tedy prozatím natočení silvestrovského pořadu na ČT 1, v němž představí novou písničku ze svého zbrusu nového alba s názvem Zůstáváš tu se mnou. Písnička Nic nás nerozdělí, ke které v létě na Krétě natočila videoklip, má čtyři cizojazyčné mutace: českou, ruskou, polskou a německou.

"Ruský text mi pro zajímavost udělala patnáctiletá dívenka. Umí několik světových jazyků a píše sama písničky. Nejdřív se nad písničkou dojala a rozplakala a pak to měla za dvě hodiny hotové," líčí zpěvačka.

Novou desku pokřtí v pondělí 23. listopadu v Divadle Hybernia a křest to bude netradičně veřejný. Od dvou hodin odpoledne si tedy každý může poslechnout pár písniček z nového alba, přihlížet křtu za přítomnosti kmotrů Báry Basikové a Josefa Vojtka a získat při následné autogramiádě také podpis slavné zpěvačky.

Pokřtěno bude i DVD Live z loňského koncertu v Lucerně s hosty Jitkou Zelenkovou, Monikou Absolonovou a Michalem Davidem. Na místě si bude navíc možné koupit vstupenky na letošní vánoční koncerty Heleny Vondráčkové v Lucerně.

Těm ovšem předchází turné, které Helena rozjede již tento čtvrtek 19. listopadu ve Zlíně. Naposledy se letos Vondráčková blýskne také v muzikálu Mona Lisa, který na Broadwayi končí. Odehraje pouhá tři představení. A kdy si zpěvačka vydechne? "Až po Vánocích. Už se na ně těším," uzavírá.