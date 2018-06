Nešťastná Moťovská: Mstu od rodičů manžela bych nečekala

Rodiče jejího manžela, zmizelého podnikatele Jana Moťovského, totiž v prohlášení, které poslali médiím, vyjádřili obavy o budoucnost své tříleté vnučky Kačenky. "Máme vážné obavy, že nebude mít vnučka co

dědit, a tomu chceme zabránit," stojí v jejich prohlášení. V něm se pohoršují nad tím, že jejich snacha údajně rozprodává soukromý i firemní majetek svého manžela, a omlouvají se zaměstnancům Moťovského firem za to, že je vyhodila z práce. - čtěte Rodiče podnikatele Moťovského: Ze snachy jsme nešťastní



Kateřina Moťovská s dcerou

Kateřina Moťovská neví, jestli má nad těmito nařčeními plakat, nebo se jim smát. "Čekala jsem mstu poté, co jsem vyhrála nedávný soud, v němž Roman Moťovský zpochybnil plnou moc od mého muže, rozhodně ovšem ne od tchána a tchyně. Asi už pozapomněli, jak krátce po zmizení manžela přišli rovnou se smlouvou o přepsání Honzovy nemovitosti na jejich druhého syna Romana. Kde byly v té chvíli jejich obavy, aby jejich vnučka "nepřišla zkrátka"? Jestli už musím bojovat - a co je na tom nejsmutnější - s rodinou, udělám to právě kvůli malé Kačce. Mrzí mne, že místo toho, aby se rodina semkla a držela v tak těžkých chvílích při sobě, se rozpoutá takovýhle boj, navíc přes média," říká manželka zmizelého podnikatele. - čtěte Moťovského bratr: U soudu jsem vyhrál já, ne švagrová

Boj, který se v rodině Moťovských rozpoutal, považuje za potupný a urážlivý. Navíc nechápe, za co je rodinou souzena.

"Že jsem si vzala někoho, o kom se teprve po jeho zmizení dovídám, jak žil a čím se živil? To možná byla chyba. Honzu jsem ale milovala a s láskou vychovávala i naše dítě. Udivuje mne, že se k podobným věcem vyjadřují můj tchán s tchyní, do Honzova obchodování neviděli stejně jako já. Dobře ale vědí, jaká byla po té tragédii situace kolem firem a že držet zaměstnance bylo neúnosné. Navíc je vyhazoval můj švagr. Já zachránila alespoň ty, kteří pracovali pro Miss ČR, přešli pak všichni do Central Group, který soutěž odkoupil," líčí Moťovská.

Má ostatně pocit, že v článcích, které si o sobě v poslední době čte, je spleteno jméno. "To, co se píše o mně, a sice že vyhazuji zaměstnance a rozprodávám majetek, by se mělo psát o Romanovi Moťovském. To on podepsal výpovědi, to on rozprodává firemní majetek za mými zády, o čemž já pochopitelně vím. A když je mimochodem tak chytrý, proč tedy majetek svého bratra neudržuje, když se kasá řečmi, že je nemorální něco podobného dělat, když se ještě nenašel a je reálná šance na to, že žije? To si raději otevřel novou restauraci. Zajímalo by mne, kde na ni vzal peníze."



Jan Moťovský s manželkou

Na majetek po manželovi má Kateřina Moťovská ze zákona právo, bojovat o něj tedy nemusí. Chápe ale, proč se o něj za každou cenu a jakýmkoli možným způsobem pere rodina jejího manžela. "Nemají s majetkem mého muže vůbec nic společného, proto kopou kolem sebe a házejí na mě špínu. V tomhle jsem nad věcí, ať si klidně kopou, však oni sami moc dobře vědí, jak to ve skutečnosti je, už proto by to ale neměli ventilovat na veřejnosti," míní Moťovská.

Za Moťovskou stojí i bývalí zaměstnanci firem jejího manžela. "Poté, co si přečetli ty nesmysly, se mi jich hned několik ozvalo s tím, že se na ty lži nemohou dívat, a když budu chtít, podpoří mne a řeknou, jak to bylo. Za tuhle podporu jsem vděčná, dodává mi sílu. Nikomu bych totiž tuhle situaci nepřála. A jestli mi někdo závidí, tak ho ubezpečuji, že nemá co," uzavírá s hořkostí v hlase Moťovská.