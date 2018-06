Nešťastná Jirešová: radost z premiéry kazil stesk po dceři

Čtyřletá Sofinka od svých dvou a půl let pendluje mezi svou mámou a tátou a to každých čtrnáct dní. Ivana Jirešová je z toho nešťastná, tenhle způsob styku s otcem se jí vůbec nelíbí. Soud, který má rozhodnout, jak to nakonec s její dcerou bude, se ovšem stále odkládá.

"Nepřeju si nic víc, než aby se to už co nejdříve vyřešilo, Sofince tohle střídání rodičů vůbec neprospívá. A mně taky ne. Můžu se ustýskat," přiznala smutně.

Rozveselil ji až dort, který přinesla na oslavu premiéry Valerie Zawadská. Radost měla samozřejmě i ze své role prostoduché kadeřnice a také z toho, že se na novém dílku sešla tak bezvadná parta lidí.



Hlavní hrdinové hry a slavnostní dort

"Kolegové jsou tady výborní a já jsem ráda, že jsem se konečně setkala na jednom jevišti s Ladislavem Potměšilem. Sice spolu hrajeme v Ordinaci v růžové zahradě, ale ani tam jsme se na place za tři roky nikdy nepotkali," říká Jirešová.

Na premiéře nechyběla rodina Ladislava Potměšila, manželka Jaroslava Brousková se synem Ladislavem, na bratra Dalibora Gondíka se přišla podívat jeho sestra Adéla a do hlediště usedla i herečka Gabriela Vránová.