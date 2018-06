Nespokojení řidiči nadávají, ale Vydru to nerozhází

"Má to ten vtip, že ať je jakákoliv doprava, jakákoliv zácpa, vím, že do divadla prostě za sedm minut dojedu. Párkrát za těch sedm let na mě někdo zařval, že jsem debil nebo tak něco. To byl ale určitě ten, který záviděl, protože to bylo vždycky v nějaké zácpě, když jsem ho popáté předjel!" zasmál se Vydra.



"Jezdím ze Smíchova na Vinohrady. Ale někdy i dál. Byl jsem už koloběžkou i na Barrandově. Svého času jsem jezdil dokonce až do Hrdlořez. To byla půlhodina na koloběžce, což je už opravdu trochu moc. Ideální je právě jízda do divadla," dodal herec.



Václav Vydra také prozradil, že se svou manželkou, herečkou Janou Bouškovou, se vidí jen v noci po představení, anebo ráno při odchodu do divadla. Je totiž velmi pracovně vytížen.



"Na konci října bude v Divadle na Vinohradech premiéra Dürrenmattovy hry Král Jan. Režíruje Jirka Mencl. Hrají tam Viktor Preiss, Jiřina Jirásková, Olda Vlach, Sváťa Skopal a další skvělí herci. Je to pěkná hra. Snad to nezkazíme. Pak už mě budou čekat jenom natáčení Silvestra na Nově a v České televizi. Zatím v dalším budoucnu nemám nic. Jenomže slůvko nic je samozřejmě relativní, protože kromě toho, že denně hraji v divadle, což je velmi hezké, ale někdy i velmi vyčerpávající, mne pravděpodobně do konce sezóny čeká zkoušení ještě jedné komedie. Takže se rozhodně nenudím," prohlásil Vydra.





Václav Vydra s manželkou Janou Bouškovou Václav Vydra s koloběžkou Václav Vydra