"Nesnesla bych být jedna ze čtyř manželek," říká novinářka

16:47 , aktualizováno 16:47

Muslimové mají povoleny i čtyři ženy, a tak není od věci, když se válečné zpravodajky Petry Procházkové, čerstvě provdané za muslima, čtenáři iDNES zeptali i na to, co by v manželství nepřekousla. "Nikdy bych se nesmířila s další manželkou mého muže. To on ví, tak doufám, že se k tomu ani nechystá." Samozřejmě, že řeč přišla i na problémy na Kavkaze a na děti v Domově v Grozném, o které se novinářka se svým manželem starají. Její velmi zajímavé odpovědi najdete ZDE.