Nesnesitelný Vlado s přehledem vítězí

Vladko posílil vítězstvím nejen své otřesené sebevědomí, ale i svou pozici mezi ostatními „spolubojovníky“. Hlasovalo pro něj 425 603 televizních diváků, Rosťovi poslalo hlas 219 941 diváků.

Na své dosud vítězné pouti však Vlado prožil dvoudenní očistec.

Smažil ve svých pochybnostech, přemítal o hodnotě přátelství v kontextu reality show, o svém dalším životě mimo vilu a tančil tak svůj bolavý taneček přes dvě pekla.

"Moc se bojím," přiznával upřímně na potkání všem, co ho chtěli poslouchat a vysvětloval své motivy, proč si vybral právě Rosťu a jak to byla těžká volba, když všichni opravdoví prudiči jsou už pryč.

Většina obyvatel vily se mu však víceméně instinktivně vyhýbala. Konfliktní Vlado už je opravdu pro všechny nesnesitelný. Snad až na dotírající věčně dotčenou Wendy, trochu nevyzpytatelného Michala a Rosťu, s kterým si nakonec leccos vyříkali. Málo mají chlapci společného, zdálo se. Antipatie od prvního pohledu. Ale kdo ví? Možná je dělí jen společenská propast jejich dětství a životní zkušenosti.

O Vladkově zázemí leccos naznačil svérázný emotivní proslov jeho matky na téma "etika v naší rodině nade vše". Očividně zaskočil nejen moderátorku Terezu, naštval i samotného Vladka. „Shodila mě úplně nehorázně,“ prohlásil na její účet mimo hlavní kamery. Ale bylo znát, že ho to zase tak moc nepřekvapilo. "Matky to dělají." Je tam mezi Vyvolenými snad někdo bez zářezu na dětské duši?

Show must go on

Kdo je další na řadě na vyhazov? Taktiku zřejmě bude muset přehodnotit celá parta zbylých Vyvolených. Všichni si v průběhu minulých dní ujasnili, že je to pořád hra o jedenáct miliónů, a že vzniklá přátelství mohou přinést víc bolesti než zisku. Teď už vědí, že každá Volba bude čím dál tím těžší.

Blesková změna strategie byla znát jako první na Regině. Ověřila si, že Vladko je pořád silný soupeř a jeho přivítání do Vily bylo tak z její strany o pořádný chlup srdečnější než rozloučení. Emil svoji hru o jedenáct mega bere také velmi vážně. Monika přišla už o druhého cukrouška. Ale kam se vrtne teď? Role rozpustilé svůdnice jí už stačit nebude.

Regina by si podle svých slov vzala s sebou do Duelu na prvním místě Michala, pak Jindru, Wendy, Moniku, Vlada a až nakonec Katku. Monika má také jasno, u ní vede Emil. Ale před Volbou bude Zúčtování, a to bude tentokrát opravdu hodně zajímavé. Jak se přeskupí síly v rozhozené skupině? Kdo se spojí s kým a proti komu?

Jedno je jisté. Většině Vyvolených došlo, (svatou Kačenku to lehce zaskočilo), že divák chce mít svou zábavu, a že cestou k cíli za vytouženými penězi budou muset něco předvést. Nebude už stačit jen tak „být“. A tak se možná budeme ještě divit.