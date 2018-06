Nesnáším celebritní kulturu, haní vlastní práci porotce Slávik

Já věřím v karmu," dodává: "Co děláte, to se vám vždycky vrátí. A nejspravedlivější ze všeho je fakt, že právě ze mě, který se tolik rozčiluje, jak je kultura celebrit hnusná, tak zrovna zrovna ze mě se stane populární člověk z televize. To mi patří! Já o slávě nikdy nesnil – a teď si ji vyžeru i se všemi negativy."

Logicky se nabízí otázka, proč tedy šestatřicetiletý producent místo v porotě přijal. "Například bych byl nerad," vysvětluje, "aby mi nadlouho zůstala nálepka toho, kdo letos dubnu odešel z místa šéfproducenta na Markíze už po pěti měsících, protože se rozhádal se všemi rumunskými manažery - to najednou nevypadáte jako důvěryhodný partner. A důvěryhodnost je základ, protože showbyznys je srovnatelný s obchodem se zbraněmi. Pracujete na své jméno; důvěra ke jménu Jaro Slávik je mým kapitálem."

Šéfoval hudebním vydavatelstvím, roku 2000 se sebral a odešel obchodovat s hudbou na Ukrajinu. "Velikým úspěchem pro mě byl například objev zpěváka Basshuntera, protože s tím jsme byli na šest týdnů v čele britské hitparády. Anebo Arashe, jehož jméno zarezonovalo celou východní Evropou..."

Roku 2006 pomáhal organizovat moskevský koncert Madonny: "Organizátoři zápasili s primátorem Lužkovem a celé to vypadalo, že se nic neuskuteční. Málokdo ze Západu se vyznal v ruské nátuře, ve vyjednávacích taktikách, a tak jsme přijeli, uklidnili Madonnin management, zabojovali a nakonec koncert v Lužnikách byl. A nádherný, samozřejmě. Radost mi kalili jenom těžkooděnci, kteří předváděli pod pódiem vojenské manévry – to je Rusko, no."

Nyní se ovšem stává veřejným majetkem, televizním obličejem. A Jaro Slávik je z toho zmatený: "Vždycky jsem byl hrdý na to, že se dokážu ztratit v davu; najednou už to nejde a já zatím s touhle novou informací nedovedu pracovat. Vím jen, že si už nemůžu vzít na běhání staré trenýrky."