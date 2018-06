Nesnáším řeči o andělech strážných, říká Fialová čtvrt roku po atentátu

Herečka si v lednu v Rusku zažila opravdové peklo. Když s kolegou a jeho sestrou byli na letišti Domodědovo, odpálil se tam sebevražedný atentátník. Fialovou zasáhly šrapnely a musela být ošetřena v moskevské nemocnici (víc čtěte zde).

Zuzana Fialová v moskevské nemocnici

Ani tři měsíce po události o tom nerada mluví. "Hrozně mě otravuje ten zájem o moji osobu. Jako kdybych byla cirkusové dvouhlavé tele od té doby. Já jsem pro to nic neudělala, ani jsem nikoho nezachránila, ani jsem se nezachovala hrdinsky a vadí mi ten mediální rozruch, protože je bizarní," řekla herečka v rozhovoru na Frekvenci 1.

Po výbuchu si uvědomila, že je v Rusku a musí spoléhat sama na sebe. Místo toho, aby byla v šoku, snažila se zachránit a prý si chvíli připadala tak trochu jako zkrvavený Bruce Willis v akčním filmu.

Slovenská herečka Zuzana Fialová Z filmu Lidice - Zuzana Fialová jako Marie Vaňková

Herečka zdůraznila, že se o ni v moskevské nemocnici skutečně dobře postarali a dokonce má pocit, že kvůli mezinárodnímu zájmu o událost i lépe než o domácí pacienty.

"Jsem ráda, že jsem to přežila. Nejsem věřící, proto si to neumím pojmenovat. Nesnáším blbé řeči o vztyčeném božím prstu, případně andělech strážných. Já si to vyřídím sama, bez veřejnosti," dodala herečka, která hraje jednu z hlavních rolí v novém filmu Lidice.