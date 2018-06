Nesnášela jsem, jak vypadám, přiznala Claudia Schifferová

Schifferovou pro svět modelingu objevili v 17 letech. Než se z ní stala topmodelka, měla nízké sebevědomí, byla plachá a neměla ráda svůj vzhled.

"Když jsem vyrůstala, oblečení mi pomáhalo být neviditelnou. Žila jsem v Rheinbergu, malém městečku v Německu, kde každý každého zná. Byla jsem outsider, protože jsem byla opravdu vysoká a hubená," řekla pro britský magazín Stylist Schifferová.

Její matka ráda nakupoval pro Claudii a její sourozence oblečení. Pokaždé jí však děti ve škole nové věci komentovaly.

"Proto jsem si půjčovala šaty od syna našeho souseda. Nosila jsem jeho volné kalhoty a svetry. Byla jsem neuvěřitelně plachá a chtěla jen tak zmizet," prohlásila modelka.

Všechno se změnilo, když se Schifferová přestěhovala do Paříže a zazářila na molech. Přestože nejdřív nesnášela být středem pozornosti, pak si to začala užívat.

"Bylo příjemné slyšet od fotografů, že všechny věci, o nichž jsem si ve škole myslela, že jsou špatné, být tak vysoká a mít tenké nohy, jsou právě to nejlepší," prozradila Schifferová.

Pro modelku byl svět ve velkých metropolích navíc osvobozující. Mohla nosit, co se jí líbilo, a nikdo to neřešil. Další velká změna pro ni nastala, když se provdala za Matthewa Vaughna, s nímž má tři děti, devítiletého Caspara, sedmiletou Clementine a dvacetiměsíční Cosimu.

Claudia Schifferová, její manžel Matthew Vaughn a děti Caspar a Clementine

"Pocházím z velké rodiny a vždy jsem chtěla vlastní děti. Než jsem potkala Matthewa, v jednom kuse jsem pracovala. Když jsem porodila první dítě, moje priority se úplně změnily. Být matkou mi dalo pocit, že to je to, co jsem doopravdy. Člověk si už nemusí dělat starosti. Matthew a já jsme tým, děláme všechna naše rozhodnutí společně. Ať už jde o děti nebo dům," dodala topmodelka.