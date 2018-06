Nesmlouvavý porotce Simon Cowell přiznal chyby i deprese

Diváci sledující The Oprah Winfrey Show se tak mohli dozvědět, že Cowell mívá často v hlavě chmurné myšlenky. "Dostávám se hodně, hodně dolů," řekl Cowell. "Do hodně velkých depresí. Ale vždycky si říkám: Bereš se moc vážně, tak s tím přestaň. Zároveň by si ale člověk neměl nikdy nasazovat nucený úsměv. Když je vám zle, je vám zle."

Padesátiletý hudební producent Cowell, který patří k nejmocnějším postavám v televizi a populární hudbě, proslul zejména jako nesmlouvavý porotce v televizních soutěžích pěveckých talentů X Factor a American Idol (americká obdoba pořadu Česko hledá SuperStar). Vlastní ale také hudební vydavatelství Syco, rozvinul televizní formát Got Talent v Británii, USA a Evropě, sestavil mezinárodní mužský kvartet Il Divo, který produkuje takzvaný operní pop, a nabídl spolupráci skotské pěvecké senzaci Susan Boyleové.

V pořadu ale Winfreyové přiznal, že se občas cítí vyčerpaný požadavky své práce. "Prostě si začnete uvědomovat, že na vás spousta lidí závisí, anebo že nedáváte lidem ten čas, který byste jim dávat měli. Je to skoro jako pocit viny, a to mě vyčerpává," dodal.

Za své jedovaté poznámky na adresu pěveckých adeptů si Cowell získal pověst arogantního člověka a sám připouští, že má velké ego. Ale život se s ním vždycky nemazlil. Před dvaceti lety přišel o práci, auto i dům a musel se vrátit zpátky k rodičům do Británie, protože zkrachovalo jeho podnikání.

"Udělal jsem několik naprosto příšerných chyb," prohlásil. "Věřil jsem vlastnímu egu ... věřil jsem vlastním schopnostem a mockrát jsem skončil pádem."

Cowellův rozhovor s Winfreyovou byl odvysílán týden před finále soutěže American Idol, která je nejsledovanější televizní show v USA.