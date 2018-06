V Čechách se málo mluví o lásce, myslí si bývalá žena Michaela Kocába

"Tady jsou ženy silné, vše umějí, vše zvládnou. A muži jsou tady hlavně roztomilí a hezcí. V Americe to je naopak. Tam musí všechno umět a zvládnout muž," popsala Kocábová.

Posteskla si také, že v Čechách se málo mluví o lásce a že čeští muži chtějí, aby ženy plnily roli milenky nebo babičky. "Neslyším tady od mužů, že milují své ženy,“ dodala.

Sama tu zažila těžké období, když se provalilo, že si její manžel Michael Kocáb našel milenku. Tehdy vzala svého syna a vrátila se do Ameriky. Do Čech ji to ale stále táhlo zpět. Žila tu dlouhých třicet let, má tady přátele a dceru Natálii s vnukem Vincentem.

Po návratu ji ovšem čekalo další nepříjemné překvapení, když se dozvěděla, že Lejla Abbasová čeká s Michaelem Kocábem dítě.

Nenadchli ji ani Češi. "Šokovalo mě, že třeba lidi na ulici jsou k sobě neslušní, nejsou vůbec zdvořilí, jdete do obchodu a stejně vám dají najevo, že obtěžujete. To mi před rokem tak hrozné nepřipadalo, zhoršilo se to," popsala své pocity. I tak tu chce ale zůstat. Bývalá tanečnice by se ráda věnovala učení pilates a psaní.

Marsha Kocábová, Tomáš Etzler a Stanislav Sehnálek s rotvajlerkou Čoki v Show Jana Krause

Kromě Kocábové usedli na červenou pohovku v divadle Archa novinář Tomáš Etzler a Stanislav Sehnálek se svou rotvajlerkou Čoki. První díl s novou znělkou a v novém prostředí uvede televize Prima v pátek ve 22:00.