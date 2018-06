Neslyšící Miss nechtějí být soupeřky

„Jsou všechny hrozně ,ukecané‘,“ konstatovala s úsměvem jejich tlumočnice do znakové řeči Petra Bachratá. Dívky, které provázela, se o víkendu v Praze utkají o titul světové Miss neslyšících.

Proč se zdánlivě obyčejné neslyšící dívky přihlásily do soutěže, která jim může pomoci ke kariéře modelek? Americká studentka medicíny Shazia Siddiqi tvrdí, že se chce vyrovnat slyšícím lidem. „Studiem i touto soutěží se snažím ostatním ukázat, že můžu dokázat to co oni,“ uvedla tato šestadvacetiletá usměvavá černovláska.

Jedenadvacetiletá Polka Kasie Galasiewiaová studuje polygrafii a tvrdí, že chce díky soutěži poznat nové kamarádky. „Dívky drží pospolu. Jsou rády, že se mohly sejít a prožít týden spolu. Nezáleží jim na tom, která z nich soutěž vyhraje,“ míní organizátor soutěže Josef Uhlíř.

To, že se z dívek staly přítelkyně, dokazovala i malá vlaječka z korálků, kterou měly všechny přišpendlenou na oblečení tak, aby ji bylo vidět. Simon Radewau z Jižní Afriky ji každé dívce dala hned po příletu. „Chtěla jsem tím všem říct, že si přeji, abychom se spřátelily,“ říká.

Sobotní finále Miss Deaf World 2005 však poznamenaly teroristické útoky v Londýně. Řada dívek měla obavu přes Londýn letět, takže v Praze je zatím jen devět z pětadvaceti soutěžících. Kdo nakonec přiletí, není stále jasné.

Dívky měla včera přijmout na Hradě i manželka prezidenta Livia Klausová, ale kvůli problému se seznamem dívek Hrad návštěvu zrušil. „Nemohli jsme včas dodat požadovaný seznam. Do poslední chvíle jsme nevěděli, kdo půjde,“ tvrdí Uhlíř.

Finále se v sobotu určitě uskuteční a disciplíny se nebudou lišit od jiných soutěží Miss. Diváci se tedy dočkají módní přehlídky, volné disciplíny i promenády v plavkách.