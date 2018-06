Neslyšící krásky uvítala i první dáma

Soutěž pořádá agentura Czech Model spolu s českým Svazem neslyšících a nedoslýchavých.



"Chtěli jsme dát šanci bojovat o korunku nejkrásnější dívky i těm, které se nemohou zúčastnit běžné soutěže Miss World. První rok se jich sjelo osm, loni už jednou tolik a letos máme dívek devatenáct," vysvětlil ředitel agentury Czech Model Josef Uhlíř.



A dívky jsou skutečně ze všech koutů světa. Nejen z poměrně nedaleké Itálie či z Ruska, ale i z exotického Svazijského království v Africe. "Je to pro mě čest reprezentovat svou zemi tady u vás," tvrdila včera při prohlídce Pražského hradu nejkrásnější dívka Svazijska Vamsile Sibeko.



Je jí dvacet let, podobně jako ostatním soupeřkám, a trémou se jí třásly ruce. To nejtěžší dívky však teprve čeká. Včera se setkaly s vrcholnými politiky města, prohlédly si největší památky metropole, a dostaly se dokonce na Hradě i do komnat, které jsou běžně veřejnosti nepřístupné. Mezitím však tvrdě trénují na slavnostní večer. Ten proběhne v sobotu 19. července v Kongresovém centru. "Některé dívky stály na podpatcích poprvé v životě, takže naučit se choreografii bylo pro ně těžké," řekl Uhlíř.





V letošním světovém finále soutěže Miss neslyšící se utkají dívky z 19 zemí. Dvacetiletá Monika Kalousová, která reprezentuje Českou republiku, ale nechce za každou cenu vyhrát. "Důležitější je pro mne seznámit se s novými lidmi," řekla. Monika pochází z Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku a na světové finále ji připravovala maminka. Ve volné disciplině bude tančit.