Nervy mohou být ze železa i z papíru

1. Občas vám vyschne v krku tak, že nejste schopni odpovědět ani na běžnou otázku.2. Když začnete někomu něco vytýkat, dostanete se do ráže tak, že nevíte, kdy přestat.3. Mnozí z lidí, které znáte, jsou prostě nesnesitelní.4. Během posledního měsíce vás spíše opakovaně než jen jednou napadlo, že nebýt a mít ode všeho pokoj je docela dobré...5. Často se cítíte prostě bídně.6. Občas máte pocit, jako byste byli od druhých lidí odděleni zdí.7. Stává se, že si připadáte jako na divadle, jen hrajete předepsanou roli.8. V běžné české kuchyni existují jídla, jež jsou vám natolik odporná, že byste je nevzali do úst.9. Býváte neklidní a roztěkaní.10. Cítíte se velmi unaveni, aniž byste podávali nějak mimořádné výkony.11. Bez zjevné či afektu úměrné příčiny reagujete nadmíru podrážděně.12. Trpíte pocity křivdy z mládí nebo z minulosti vůbec.13. Hovoříte poměrně často o svých starostech.14. Trpíte bolestmi hlavy bez prokázané příčiny.15. Při jednání s nadřízenými, ale třeba i s úředníky cítíte pocit úzkosti a nejistoty.16. Jste zapomětliví, stále něco hledáte - peněženku, klíče, brýle...17. Míváte pocity žaludeční nebo srdeční nevolnosti bez jasného organického podkladu.18. Většina lidí je na tom zdravotně mnohem lépe než vy.19. Ochotně sdělíte komukoli podrobnosti o svém zdravotním stavu.Jak jste na tom?0 až 2 body: Vynikající kondice, žádná nervová labilita, prostě pohoda.3 až 5 bodů: Velmi dobrá kondice, mnozí se cítí skutečně mnohem hůře.6 až 10 bodů: Dobrá, uvádí se, že třetina lidí je neurotických natolik, že by měli vyhledat lékaře, ne psychologa. Ve svých lepších chvílích mezi ně nepatříte. Míváte ovšem i chvilky horší.11 až 15 bodů: Neurotických příznaků je upřímně řečeno dostatečně na to, aby se vám nežilo právě nejlépe... a mezi námi, druhým se s vámi též nežije růžově.16 až 19 bodů: Neuróza jako vystřižená z učebnice není nic příjemného pro vás ani pro okolí. Je ovšem léčitelná. Čím dříve začnete, tím lépe.