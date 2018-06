Něrgešová: Po SuperStar si neškrtnu

* Pokaždé, když máte ohlásit, kdo nepostoupí do dalšího kola SuperStar, nasadíte velmi smutný výraz. Pomáhá vám, že jste vystudovaná herečka?

To je opravdový smutek! Jsem herečka, a možná právě proto jsem i hodně emotivní. Půl hodiny před vyhlašováním výsledků mi začne být špatně, protože vím, že ze soutěže vypadne další člověk. Jako moderátorka to zvládnu, ale mně jako Laďce je to dost nepříjemné.



* Co se třeba musí stát, abyste se na pódiu zarazila a bylo vám to jako Laďce nepříjemné?

Vezměte si ten večer, kdy vypadla Martina Balogová. Když Ondra Brzobohatý otevřel obálku a já zahlédla její jméno, udělalo se mi zle. No to snad ne, ujelo mi. Vzápětí mě režisér do sluchátka napomenul: Nekomentuj to!



* Váš partner v moderátorské dvojici to prožíval podobně?

Stejně. Vyděšeně jsme se na sebe dívali a nemohli tomu uvěřit. Ze šoku jsme se nevzpamatovali ani po skončení přímého přenosu. Vždycky s Ondrou probíráme, jak to dopadlo, co se nám povedlo a co se dalo udělat líp. Jenže tenkrát jsme seděli jako zařezaní. Ale SuperStar vybírají diváci a ne moderátoři.

Zunovi se teď omlouvám



* Konkurz na moderátorku SuperStar jste vyhrála loni v listopadu. Tušila jste, že nový pořad bude mít tak obrovský úspěch?

Ne! Pamatuju si, jak jsem seděla v kanceláři Pavla Zuny, který se mě spolu s dramaturgem Rosťou Uhrem ptal, jestli jsem připravená, že to bude ohromně známý pořad. V duchu jsem si myslela - no, je to nová věc, pánové jsou nadšení, ale nevím nevím... Nahlas jsem neřekla nic, ale teď se jim zpětně strašně omlouvám.



* Při konkurzu jste prý dostala otázku, proč byste zrovna vy měla být moderátorkou SuperStar. Co jste odpověděla?

Že neumím mluvit před kamerou a že se jí bojím, a tak by bylo od Novy hezké, kdyby mě to chtěla naučit.



* Měla jste radost, že vás dali dohromady s Ondřejem Brzobohatým?

Viděla jsem ho až při druhém kole konkurzu, kam pozvali čtyři holky a dva kluky. Věděla jsem, že je to nějaký Ondra. Byl sympatický a přišel mi vtipný, pohotový, milý a hodný. Rychle jsem si ho oblíbila. Teprve na konci dne jsem od produkčního zaslechla jeho celé jméno. Cože?! hrklo ve mně. Ondřej Brzobohatý?



* To vás tak omráčilo, že je to syn slavného českého herce?

Ale ne, o to nešlo. Najednou jsem si uvědomila, že už se vlastně dávno známe. S Ondrou jsem byla před osmi roky na dětském hereckém táboře. Ale teď po letech jsem ho vůbec nepoznala.



* Tehdy na táboře jste spolu kamarádili?

Kdepak, vždyť Ondra je o sedm let mladší a před osmi roky byl náš věkový rozdíl ještě podstatnější. Já tam jela jako dvacetiletá herecká praktikantka a on byl ještě dítě. Vypadal jinak než dnes, a hlavně se úplně jinak choval.



* Úplně jinak? Říkáte, že teď je hodný a sympatický, takže dřív býval zlý a protivný?

Zlý ne, ale hodně sebevědomý. Ve třinácti balil starší holky hrou na klavír. Na tenhle tábor jezdil pořád, a tak se tam už cítil jako ryba ve vodě. Prostě frajírek. Tenkrát mě na něm nejvíc zaujalo, že se narodil druhého února stejně jako já. To jsem si zapamatovala a všude jsem pak říkala - narodila jsem se druhého druhý jako syn Brzobohatého.



* Ondřej vás u konkurzu také nepoznal?

Nepamatoval si mě. Řekla jsem mu - Ondro, tys na mě tehdy působil jako kluk, ze kterého může vyrůst nesnesitelný frajer. Ale teď jsem strašně ráda, že se z tebe stal takový gentleman.



* Co vám na to odpověděl?

No, koukal a měl z toho radost.

Politika? Velká komedie!

* Z televize se zdá, že soutěžící jsou jedna skvělá parta. Ale podle pravidel bojují jeden proti druhému, je to kdo s koho. Vážně si navzájem upřímně fandí? Vždyť to nemá logiku.

Každá skupina lidí, která spolu bude nějakou dobu žít a pracovat, se naučí vycházet si vzájemně vstříc. V SuperStar se berou asi jako třída z gymplu. Některé vztahy jsou silnější, jiné slabší. Mohla bych vám jmenovat, kdo s kým co. Ale to není důležité. Soutěžící spolu drží a pomáhají si, i když to asi není tak růžové, jak by se vám u televize mohlo zdát.



* Jak s nimi vycházíte vy? Neuražte se, ale jste o desetiletí starší.

Skutečně už mám trochu jiné názory. Oni považují výsledky soutěže za hrozně důležité. Až osudově důležité. V jejich věku bych to brala stejně. Ale teď jim bez obalu řeknu - hele neblázni a nebreč, máš všechno před sebou. Kdežto Ondra je pohladí a utěší - neplakej, bylo to dobré.



* Víte, co mě na soutěžících, ale i na Ondřeji Brzobohatém zarazilo? Jak v rozhovorech tvrdí, že jim je politika naprosto ukradená.

To já je chápu. Užívají si života a ve svém věku se zajímají o jiné věci.



* Všimla jste si, že by se někdy soutěžící mezi sebou bavili třeba o bojích v Iráku? Anebo o výhodách českého vstupu do Evropské unie?

Nikdy, nebo si aspoň na žádnou takovou diskusi nepamatuju. Baví se třeba o filmech, o muzice... Ale politika? Ne, tu neprobírají.



* Pak se není co divit, že komunistům, které vy ještě pamatujete, rostou preference.

Podívejte se na dnešní politiky, na to, jak se chovají a co dělají. Mladí nad tím otráveně mávnou rukou a k volbám nejdou. Chcete je za to odsuzovat?



* A nemyslíte si, že se jim tenhle nezájem může jednou vymstít?

Přirovnám to k SuperStar. Když budou mít diváci pocit, že je jejich hlasování zbytečné, protože o ničem nerozhoduje, přestanou své hlasy posílat. No a co si asi říkají voliči? Proč jít k volbám, když zvolím stranu, která se pak stejně spojí s nějakou úplně jinou. Člověk necítí, že to bude mít nějaký smysl. Proto se mladí lidé o volby nezajímají, zatímco ti starší k nim ještě chodí. Mají totiž vypěstovaný pud sebezáchovy z dob, které prožili v minulosti.



* A co vy a politika? Také o ní nechcete nic slyšet?

Snažím se mít přehled. Čtu noviny, koukám na zprávy. Ale myslím, že je to jedna velká komedie, ve které se nehodlám citově nijak angažovat. Prostě jen neutrálně a zpovzdáli sleduju, co se tady děje.

Musíte si na mě zvyknout

* Zatímco Ondřejovo moderování je všeobecně přijímáno bez větších výhrad, k vám jsou lidé přísnější. Kritizoval vás třeba i Vladimír Železný. Mrzí vás to?

Mě vybral tým z Novy. Pavel Zuna, Rosťa Uher, vybírala mě i paní Šmuclerová. Připadala jsem jim pohotová a schopná plnit to, co chtějí. Jejich připomínky beru. Mrzelo by mě, kdybych zklamala je.



* Takže vám nevadí, že je Ondra u diváků oblíbenější?

Ondra je naprosto nekonfliktní, v dobrém smyslu slova neutrální. Proto vypadám dominantní a hodně aktivní, což asi některým lidem vadí. Protože jsem herečka, tak mi občas ujede nějaký ten afekt. Ondra řekne svou větu ze scénáře normálně civilně, zatímco já občas udělám nějakou grimasu, která je divákům nepříjemná. Omlouvám se, ale snažím se, aby takových úletů bylo čím dál míň. Každý se učíme...



* Abych byl upřímný, i já jsem si na vás musel pár večerů zvykat. Nezlobte se, ale zprvu jste mi byla protivná.

Nezlobím se, člověk si na mě opravdu asi musí nejdřív zvyknout.



* Vy tedy uznáváte, že můžete působit jako protivná ženská?

Uznávám. Jak říká moje maminka - když se zrovna nesměju a tvářím se normálně, tak vypadám přísně a nepřístupně. Přitom taková vůbec nejsem. Ve skutečnosti jsem totiž strašně milá holka (směje se a vypadá opravdu velmi mile).



* Jedna z dívek, která se ze čtyřicítky nedostala mezi posledních deset, mluvila dokonce o konfliktu, který s vámi měla. Co jste jí provedla?

Mluvíte o Martě? Tak tu jsem si oblíbila hned na prvním konkurzu. Přišla mi krásná, měla v sobě něco exotického. Ale chovala jsem se k ní normálně jako ke všem ostatním. Jednou na generálce Ondra trochu zavtipkoval, něco jí řekl, ale nemyslel to zle. Jenže Marta to pak před vizážistkami svedla na mě a všichni se tvářili, že já jsem ta nejhorší. Marta měla od té chvíle pocit, že dělám všechno pro to, aby nepostoupila, což bylo úplně absurdní.

Učila mě Veronika Žilková

* SuperStar končí 20. června. Teď jste zároveň moderátorkou v pražském Expresradiu a občas hrajete v Činoherním klubu. Čemu dáte v příštích měsících přednost?

Já vám řeknu, že mě nejvíc baví herectví, ale to byste mi musel na oplátku říct, jak ho mám upřednostnit, když bych se jím neuživila. Ve svém věku nemůžu mít práci jenom jako koníčka a k tomu shánět chlapa, který mě zajistí. To nejde. Nesnesla bych to už proto, že jsem až příšerně samostatný člověk, který si chce všechno řešit sám. Přiznávám ale, že herectví je moje srdcová záležitost. Úplně nejvíc Činoherní klub. Jen škoda, že tam teď pro mě není víc práce.



* V Činoherním klubu se potkáváte s Veronikou Žilkovou a Oldřichem Víznerem, kteří vás učili na herecké škole. Byli to dobří kantoři?

Určitě. Byli hrozně prima. Každý měl trochu jiný názor, takže se při hodinách skvěle doplňovali. Olda byl trochu tvrdohlavější, Veronika otevřenější. Když otěhotněla, přišla k nám Lucie Trmíková.



* Veronika a Olda? Koukám, že už si tykáte.

Ale my si tykáme už od školy. Fakt, přišli na první hodinu a řekli nám - budeme si tykat. Hlavně Veronika je mi strašně blízká. Je hodně svérázná. Při prvním setkání z ní někdo může být dost rozpačitý. Ale je moc fajn. Je to... prostě máma! Nevím, jak lépe ji vystihnout.



* Co vás naučila?

Byla na nás tvrdá a zároveň hodná. Od ní jsem si toho z herectví vzala nejvíc. Ukázala nám, jak to v showbyznysu opravdu chodí. Varovala nás - nikdo se s vámi nebude mazlit, záleží na štěstí i na známostech, a jestli si myslíte, že budete všichni hrát divadlo, tak se pletete. Říkala nám, že jenom divadlem se neuživíme, že bude dobré, když začneme co nejdříve dělat dabing. A pobízela nás, abychom se zapsali do různých castingových agentur. Vysvětlovala, jak se tam chovat. Dodnes si pamatuju její poučku - když vám při konkurzu řeknou, abyste jim nevolali, že se ozvou sami, nedělejte si naděje a berte to za uzavřenou záležitost.



* Nebojíte se, že po SuperStar vás nebudou režiséři obsazovat do divadelních nebo filmových rolí?

Bojím, pochopitelně. Ale když jsem od Novy dostala tak exkluzivní nabídku, nemohla jsem ji odmítnout jen proto, že už si možná jako herečka moc neškrtnu.



* Když jste hrála v Horáckém divadle v Jihlavě, stihla jste i moderování v Rádiu Vysočina. Teď jste moderátorkou pražského Expresradia. Jak často vysíláte?

Třikrát, spíš čtyřikrát týdně, většinou čtyři hodiny.



* Máte svůj pravidelný vysílací čas?

Dříve jsem dělala ranní show, teď je to různé. Jednou odpoledne, jindy třeba od devíti večer do jedné po půlnoci.



* Neobáváte se živých telefonátů od posluchačů? Nikdy nemůžete vědět, kdo vám zavolá...

Vůbec ne. Beru si je do vysílání, i když tím samozřejmě trochu riskuju. Moderátor musí zvládnout i nepříjemné názory.

Muži se mě bojí



* Před půl rokem o vás skoro nikdo nevěděl, nyní jste jednou z nejznámějších televizních tváří. Dělá vám to dobře?

Mám radost, když mě někdo pochválí, ale nenamlouvám si, že jsem slavná. Beru to tak, že zrovna teď mám atraktivní práci, o které ví víc lidí, než kdybych dělala někde v lahůdkách. Že by se mi ale se SuperStar od základu změnil život? To si nemyslím.



* Vám se nezměnil život? Poslyšte, kolik jste do konce loňského roku rozdala autogramů?

Asi pět.



* A teď, co jste v SuperStar?

No to se ani nedá spočítat. Dobře, uznávám, že je to rozdíl. Ale podle autogramů nemůžete měřit, o kolik se vám změnil život.



* Prý se teď kolem vás rojí hejna nápadníků.

Počkejte, není jich zase tolik.



* Vždyť jsem četl, že jste zavalená dopisy a maily s milostnými nabídkami.

Nesmíte všemu věřit. Na chlapy působím strašně přísně, takže hodně z nich se mě bojí. Občas se ozvou kamarádi, které jsem dlouho neviděla. Třeba napíšou, že mi to v televizi slušelo a přitom opatrně oťukávají, co by, kdyby. Jo, Ondra to má jednodušší. Vypadá mile, takže má spoustu mladých fanynek. Kdežto já působím jako žena dračice. To si pak každý muž rozmyslí, jestli mi napíše, že má zájem.