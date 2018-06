Něrgešová je zvědavá na Mareše v SuperStar

„Je to úplně jiná práce. Stejné v podstatě zůstalo jenom to, že zapnu mikrofon a rozsvítí se červená. Odbavování a míchání už se mi začíná zažívat, ale musím přemýšlet každý den určitě minimálně nad daným tématem. Komu zavolám, jak to celé zpracuju, které sms do vysílání dám a které ne, aby to bylo vyvážené, zábavné i odlehčené, přestože jsou na programu často velmi závažné věci,“ zkonstatovala Něrgešová.

O moderování soutěže Česko hledá SuperStar do třetice neuvažovala a Leoši Marešovi ho ze srdce přeje. „V jedničce jsem chtěla strašně dělat dvojku a ve dvojce už jsem věděla, že trojku dělat nechci. Myslím si, že strategie toho pořadu přinášet stále něco nového vyžaduje změnu moderátora. Budou tam mladé holčičky od šestnácti let, pro ně bude Leoš naprosto ideální. Jen nevím, do jaké míry dokáže být empatický a vcítit se do těch dětí, o kterých to je. Je totiž neuvěřitelný živel,“ zamyslela se Něrgešová.