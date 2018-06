Nepřijde mi to tak strašné, říká o kolegyních z VIP zpráv Zárubová

"Holky mě mile překvapily, protože nikdy nestály před kamerou. Mně to nepřijde zas tak strašné, nemají se za co stydět," řekla Zárubová v rozhovoru s duem Těžkej Pokondr, které namítlo, že výkon moderátorek je průměrný až nudný.

"Čekáte, že vám řeknu, že je to hrozné? Jsou to moje kolegyně," kličkovala v debatě Zárubová, která ale dodala, že by jejich výkon v žádném případě nekritizovala. Vychází prý z toho, že začínají. "Obě jsou velmi pokorné a hodně se učí."

VIP zprávy jsou součástí nového zpravodajského schématu Primy, které podle prvních výsledků sledovanosti u diváků zabodovalo. "U Zpráv TV Prima tak jde o nejvyšší podíl na trhu od začátku roku u obou diváckých skupin," upřesnila mluvčí Jana Kocová.

"Rekordní sledovanost našich zpravodajských pořadů v minulém týdnu ukazuje, že diváci oceňují náš komplexní informační servis a že změny, které jsme provedli, jsou pro ně, a tím i pro naše zpravodajství přínosné," uvádí šéfka zpravodajství Jitka Obzinová.

První pozitivní výsledky programové novinky je ale vždy potřeba brát s rezervou. V prvních týdnech se na změny váže nejen masivní mediální podpora, ale i divákova zvědavost.

Pro zajímavost: když Prima v roce 2008 ještě pod vedením Pavla Zuny přesunula zprávy na půl osmou a vydala se do boje s Novou, první den sebrala konkurenci několik set tisíc diváků. Zájem navíc postupně opadával, až skončil tím, že se primácké zprávy vrátily do původního vysílacího času.

