Nepovedená plastika: chirurg udělal ze dvou prsou jedno

Lékař, který měnil implantáty Dinory Rodriguezové, řízl skrz dvě "kapsy", které normálně drží implantáty odděleně. Takže se pak dotýkaly uprostřed a vytvořily vlastně jedno slité ňadro. Lékař navíc řízl do nervů a svalu tak, že měla Dinora bolesti vystřelující do žeber.

Dinora Rodriguezová

"Bylo hrozné se probudit po operaci a vidět tohle. Nenapadlo mě zkontrolovat si kvalifikaci svého chirurga a teď toho lituji," řekla Rodriguezová, která doktora po zpackané operaci zažalovala.

Za peníze, které dostala jako odškodné, jí poprsí upravil doktor Steven Teitelbaum, člen Americké asociace plastických chirurgů.

Tato asociace teď využívá její příběh jako odstrašující případ pro všechny, kdo se svěří do rukou lékaře, který nemá atest od rady plastických chirurgů.

"Jen proto, že mají bílý plášť, nejsou ještě kvalifikovaní provádět plastickou chirurgii," řekl mluvčí asociace. "Pacienti odcházejí od neatestovaných chirurgů zranění, někteří i zemřou. My jen chceme, aby pacienti věděli, na co se lékařů ptát a co žádat, aby maximalizovali šanci na bezpečný a úspěšný zákrok," dodal.