Neposlušná miss se už svlékat nechce

Miss z roku 2001 Diana Kobzanová hodlá důrazně odpovědět na žalobu, kterou na ni minulý týden podala pořadatelská firma soutěže Miss Miloslava Zapletala. Kobzanová chce zveřejnit smlouvy, které musejí všechny adeptky na královnu krásy podepsat. Ty jsou podle jejího právníka Štěpána Romana "nesmírně potupné a vazalské".

Prezident soutěže krásy Zapletal po Kobzanové požaduje omluvu a finanční odškodnění ve výši několika set tisíc korun za to, že v letošním roce nafotila sérii snímků pro pornografický časopis Leo. "Necítím se nijak vázána, všechny smlouvy jsem s panem Zapletalem v říjnu loňského roku vypověděla," říká Kobzanová.

"Smlouva, kvůli jejímuž porušení je žaloba podána, stále platí," přesvědčuje Zapletal. Diana Kobzanová je v případě soudního stání připravena zveřejnit obsah smluv mezi misskami a Art Production K./2. "Chci, aby lidi konečně věděli, čemu všemu se musíme upsat," říká Kobzanová, které byla kvůli nahým fotografiím již v dubnu odebrána korunka.

Podle jejího právníka jsou smlouvy neplatné, protože je dívky podepisují v tísni a jejich text odporuje "dobrým mravům". Šéf Miss České republiky Zapletal to důrazně popírá. "Smlouvy jsou sice přísné, ale samozřejmě v souladu se zákony. Na mezinárodní soutěže se podepisují smlouvy ještě daleko přísnější," říká.



Podíváte-li se na internetovou stránku Miss České republiky, uvidíte samé krasavice. Vedle sebe je tu vyfoceno všech čtrnáct vítězek, které za patnáct let soutěž vyhrály. Nesedí vám počty? Buďte klidní - u popisku Rok 2001 je tu ještě jedno bílé okénko. Patřilo předloňské vítězce Dianě Kobzanové. Když na trůn pro nejkrásnější dívku v Česku usedala, asi by ji nikdy nenapadlo, že jí po dvou letech prezident soutěže Miloslav Zapletal odebere královskou korunku a vymaže z historie soutěže. "Za rok 2001 nebude mít Česká republika královnu krásy," říká dnes Zapletal. Důvod? Bývalá miss se nechala nafotit na sérii snímků pro pornografický časopis Leo. Ukazuje na nich vše včetně obnaženého klínu.

Přelom v historii soutěže

Vidět vítězku Miss vyfocenou takovým způsobem bylo u nás do té doby neslýchané. V dějinách soutěže krásy, která je tradičně konzervativní, to byl přelomový okamžik.

"Jsem šokovaný, smutný a znechucený," říkal Zapletal, když zprávy o fotografiích vypluly počátkem roku na povrch. Poté, co Kobzanové uveřejnění snímků nerozmluvili ani jeho právníci, odmítl nechat to jen tak a v polovině letošního dubna miss zpětně sesadil z trůnu. Ani to mu však nepřipadalo dostatečným trestem. Jeho pořadatelská firma Art Production K./2 podala minulý týden na bývalou miss žalobu.

"Porušila nejzákladnější principy soutěže a poškodila jméno celé Miss," říká Zapletal. Po jedenadvacetileté modelce teď požaduje omluvu a finanční odškodnění ve výši mnoha set tisíc korun. Přesnou částku odmítá sdělit, říká jen, že je nižší než milion korun.

"Je jedno, co si kdo myslí"

A jak "svlékací" skandál komentuje jeho původkyně? "Je mi jedno, co si o mně kdo myslí. Za ty peníze, které jsem dostala, by to podle mě udělalo pětadevadesát procent národa," říká Kobzanová. Na její kariéru to prý nemělo žádný vliv.

"Zakázky si sháním převážně sama a práce mám stále stejně, ne-li víc. Nikdo neřeší, co jsem nafotila nebo nenafotila. Kdyby se tím pořád nezabývala média, už bych o tom ani nevěděla," dodává.

O tom, jak velkým trestem pro Kobzanovou žaloba bude, lze jen hádat. Podle Zapletala je výše požadované částky podobná té, kterou dívka za nafocení fotografií obdržela. Sama Kobzanová však říká, že ta suma byla v řádu milionů. V médiích se spekulovalo i o částce pět milionů korun.

Rozhodne až soud

"Myslela jsem, že odebráním korunky konflikt s panem Zapletalem končí," říká Kobzanová. Neskončil. Po podání žaloby teď začala bitva, ve které si je každá ze stran jista vítězstvím.

Zatímco Zapletal trvá na mnohasettisícové pokutě za porušení smlouvy, Kobzanová tvrdí, že nic platit nebude, protože je ze všech smluv vyvázaná. "Pan Zapletal dělá chybu, s mým právníkem jsme si stoprocentně jistí," říká Diana Kobzanová. "V říjnu loňského roku jsem se Zapletalem podepsala dohodu, která platnost smluv ruší," dodává.

"Slečna Kobzanová i její právník si asi trošičku pletou pojmy," oponuje šéf soutěže. "Rozvázána byla jen jedna ze smluv, druhá stále platí." Každá miss podepisuje celkem dvě smlouvy. Jednu s pořadatelskou firmou Art Production K./2, jejíž součástí je i zákaz dávat souhlas s publikováním obnažených fotografií.

Druhou smlouvu pak dívka uzavírá s modelingovou agenturou Miss Models, která patří rovněž Zapletalovi a v níž se nejméně na rok upisuje k výhradní spolupráci. Obě strany souhlasí, že druhá smlouva byla rozvázána. Žaloba se však opírá o smlouvu první. A o její platnosti odmítá Zapletal na rozdíl od Kobzanové pochybovat.

"Po všech našich právních analýzách je její platnost naprosto evidentní," tvrdí Zapletal. Z důvodu účasti Kobzanové na Miss Universe má smlouva platit až do roku 2005. Posouzení, zda je smlouva platná, či nikoli, je nyní na právnících. Obě zúčastněné strany se dokážou shodnout pouze na jednom: "Rozhodne až soud".

Nesvlékla se sama

Kobzanová přitom nebyla jediná, jejíž obnažené tělo v médiích působilo Zapletalovi vrásky. Zhruba ve stejnou dobu se k focení rozhodla také další dívka ze stupínku vítězek "odvážného" ročníku 2001 - druhá vicemiss Andrea Vránová.

Její fotky, které se objevily na stránkách Playboye, však byly ve srovnání s Leo přece jen o něco decentnější. Už dříve Zapletal vyměřil Vránové i Kobzanové pokutu: sto, respektive tři sta tisíc korun. Ty je však odmítly zaplatit. Art Production K./2 nyní uvažuje o dalších žalobách pro nezaplacení finanční pokuty.

"Protiprávní smlouvy"

Případ odhalených dívčích těl nakonec může odhalit i zákulisí soutěže, na které si účastnice již v minulosti stěžovaly. Zneuznaná miss Kobzanová a její právník Štěpán Roman se totiž chystají vyrazit do protiútoku a napadnout obsah smluv s Art Production K./2, které musí všechny dívky podepsat, aby mohly postoupit do finále soutěže. Podle nich jsou už od počátku protiprávní, a tedy neplatné. Jednak proto, že je dívky podepisují v tísni, jednak proto, že jsou v "rozporu s dobrými mravy".

"Dáme si hodně velkou práci, abychom ty smlouvy u soudu zveřejnili. Lidé konečně uvidí, k čemu všemu se musíme upsat, chceme-li se zúčastnit finále," říká Kobzanová.

"V době, kdy vám dají smlouvu podepsat, je za vámi šest měsíců příprav a před vámi vidina velkého finále. Buď nepodepíšete a za dveřmi čeká dvacet náhradnic, nebo přes všechny výhrady na smlouvu přistoupíte a pak si rvete vlasy," dodává.

"Ty smlouvy jsou nesmírně potupné a vazalské," tvrdí právník Roman. Pro pořadatelskou firmu jsou podle něho tak jednostranně výhodné, že mají znaky trestného činu útisku.

Právník se chystá napadnout i smlouvu mezi Kobzanovou a Miss Models. Zapletal protiprávnost smluv rozhodně odmítá. "Smlouvy jsou sice velmi přísné, ale bez toho by podobná soutěž ani nešla uspořádat," říká. "Abychom získali reklamní a mediální partnery, musíme mít nějaké záruky." Zapletal navíc tvrdí, že smlouvy s pořadateli čtyř velkých mezinárodních soutěží jsou ještě daleko přísnější.

A rok se nevdáte!

Zjistit, která ze stran má pravdu, je velmi obtížně. Obsah smluv je totiž tajný a obě strany jsou vázány mlčenlivostí. "Podrobnosti zatím nechci zveřejňovat," říká právník Kobzanové Štěpán Roman. Přesto uvedl alespoň dva kontroverzní momenty. Jedním z nich je to, že se dívky ve smlouvě dopředu zavazují, že se na některých akcích zřeknou práva na honorář.

"Je samozřejmě logické, že sponzoři za své nemalé peníze například požadují, aby jim byly dívky k dispozici pro propagační akce," oponuje Zapletal. Další spornou věcí je, že se missky zavazují k tomu, že se po dobu jednoho roku nevdají ani neotěhotní.

"Tento požadavek podle mého názoru dobrým mravům neodporuje. Každá dívka se může dobrovolně rozhodnout, zda smlouvu podepíše, nebo ne," říká pražský advokát Václav Vlk. Sporných míst má být však ve smlouvách více. Kobzanová hodlá bojovat.

"Rozhodně nejsem jediná, která má s panem Zapletalem problémy. Pokud dojde k soudu, seženu další holky, které jsou se smlouvami stejně nespokojené jako já," říká. Ostatní účastnice soutěže jsou však opatrné. "Svůj názor samozřejmě mám, ale nebudu ho říkat do médií, protože bych z toho mohla mít problémy," odmítá hovořit loňská miss Kateřina Průšová. Stejně mluví i první vicemiss 2001 Andrea Fišerová.

Více se rozpovídala Andrea Vránová, která se v roce 2001 umístila třetí. "Připadá mi to jako omezování osobní svobody - nesmím mít například děti, nemůžu mít jinou práci než přes agenturu..."

Ne všechny vítězky Miss jsou tak kritické. "Ty smlouvy asi jednostranné trošičku jsou, ale to jsou vlastně všechny podobné smlouvy," říká nejkrásnější dívka roku 2000 Michaela Salačová. "Mně osobně fakt, že smlouva byla přísná, do života příliš nezasahoval."

Na další detaily smluv si budeme muset počkat. Roman i Kobzanová se k nim chtějí podrobně vyjádřit až v reakci na žalobu a pak u soudu. Žalobu jim prý stále nikdo oficiálně nepředal.