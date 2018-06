Nepokoje v Thajsku zasáhly i seriál VKV, herečka Koblížková nemůže domů

Koblížková, která v seriálu hraje dceru Andrey Rubešové (Dana Morávková), se měla do natáčení mýdlové opery zapojit příští týden. Kvůli nespokojeným demonstrantům, kteří bojují proti vládním stranám a kteří na protest zablokovali letiště, se tak její návrat na plac značně protáhne.

"Silvie je v pořádku, ale kdy přesně přiletí do Česka, není v tuto chvíli vůbec jisté. Letenku si sice rezervovala na 12. prosince, ale zatím ji nemá potvrzenou. Navíc bude muset letět z jiného letiště a navíc do Frankfurtu," popsala iDNES.cz nejistou situaci kolem mladé herečky mluvčí Primy Jana Kocová.

"Posledních pár dní bylo poněkud stresových, nikdo nic nevěděl, vše se měnilo z minuty na minutu a vypadalo to, že bychom tady mohli zůstat další měsíc," řekla exkluzivně iDNES.cz Koblížková přímo z Thajska, kde pobývá od 16. listopadu.

"Všechno musíme řešit přes Českou republiku, ale na naší ambasádě jsou moc fajn lidi, kteří nám pomáhají. Některé ze zemí Evropské unie poslaly pro své lidi letadla, nikoliv však ČR," upřesnila mladá herečka.



Alice Bendová a Silvie Koblížková

Že je v Thajsku skutečně napjatá atmosféra, potvrdilo v úterý i naše ministerstvo zahraničí, které vyzvalo obyvatele, aby si cestu do této země rozmysleli. "Nechceme vyvolávat paniku, ale vzhledem k logistickým problémům a faktu, že ta situace je nejistá, varujeme před cestami do Thajska. Chceme, aby se lidé vyhnuli nepříjemnostem, které jsou spojeny s odletem," uvedl zástupce mluvčí ministerstva zahraničí Jiří Beneš. - čtěte Nelétejte do Thajska, varuje české ministerstvo zahraničí

Produkce seriálu VKV teď musí sestavit nový natáčecí plán, kterému se musí přizpůsobit všichni herci. "Zatím se budou točit obrazy bez Silvie, natáčení se nemůže zastavit," upřesnila Kocová.