Angelina Jolie: Neplánuji svatbu, těhotenství ani adopci

O svatbě páru zvaného Brangelina vychází zprávy každý rok. Naposled zaplavila taková informace média v červenci, kdy plány svatby potvrdily listu Us Weekly tři nezávislé zdroje.

Pár se měl vzít už na podzim. Angelina Jolie ale pro časopis Vanity Fair uvedla, že se svatba konat nebude. "Není žádná tajná svatba, nejsem těhotná a v současnosti ani neadoptuji dítě," řekla Angelina Jolie.

S partnerem se teď soustředí na výchovu svých šesti dětí a na práci, při níž se vzájemně podporují. Jolie je s Pittem ve Skotsku na natáčení jeho nového filmu o zombies, on ji zase doprovázel do Maďarska při natáčení jejího režijního debutu In the Land of Blood and Honey. Radil jí i se scénářem.

Angelina Jolie s dcerou na procházce v zahradách zámku ve Skotsku

"Přišel a řekl, co se mu líbí a čemu nerozumí. Velmi mě podporoval. Ale je těžké oddělit milující osobu od kritika, takže si myslím, že nebyl spravedlivý soudce," řekla herečka, režisérka a scenáristka.

Milostný příběh na pozadí bosenské války napsala prý v době, kdy měla chřipku a děti k ní nesměly.

"Byla jsem v podkroví domu ve Francii. Izolovaná. Nekoukala jsem na televizi, nic nečetla. Tak jsem začala psát a napsala to od začátku do konce," prozradila Jolie.

Původně neměla v úmyslu režírovat, ale byla na svůj scénář tak hrdá, že ho nechtěla přenechat nikomu jinému.

"Nikdy jsem se necítila tak na očích. Po celou svou kariéru se schovávám za slova cizích lidí. Tentokrát jsem to já, kdo mluví," dodala Jolie.