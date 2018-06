Není to normální vztah, říká o manželství s Cohenem Isla Fisherová

14:26 , aktualizováno 14:26

Žít s kontroverzním komikem Sachou Baronem Cohenem rozhodně není nuda. V rozhovoru pro C Magazine to řekla jeho manželka Isla Fisherová. Nejdivočejší to prý bylo v době, kdy její muž připravoval Borata.