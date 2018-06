Nenechávejte mozek lenošit!

Vědci z univerzity v Birminghamu, v americkém státě Alabama, nabídli skupině celkem 2 832 dobrovolníků, fyzicky i duševně zdravých mužů a žen ve věku od 65 do 94 let, účast na pokusu s cvičením duševních schopností. Dobrovolníky rozdělili do čtyř skupin, z nichž každá byla podrobena jinému programu: cvičení paměti, řešení nenadálých situací, rychlost úsudku, plus kontrolní skupinu bez jakéhokoli režimu.



Pokus nebyl nijak náročný. Po jedné hodině cvičení dvakrát v týdnu. Po pěti týdnech, při zhodnocení pokusu, cítili všichni dobrovolníci zlepšení svých rozumových kapacit.



Srovnání jednotlivých skupin odborníky překvapilo. Tři typy duševních cvičení přinesly naprosto rozdílné výsledky: Ze skupiny cvičící rychlost úsudku dosáhlo skutečného měřitelného zlepšení oproti kontrolní skupině 87% dobrovolníků. Ve skupině, zabývající se řešením nenadálých situací to bylo 74% a pouze 26% ve skupině „cvičení paměti“.



Podle vědců, kteří studii koncipovali, se dosažená zlepšení mohou udržet bez dalšího tréninku celé dva roky! Ze studie tudíž vyplývá, že proti intelektuálnímu úpadku se dá účinně bojovat a zachovat si tak duševní svěžest do vysokého věku.