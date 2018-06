Nenávidí Bush Husajna kvůli sexu?

V takovém případě prý musí být Bushovi jasné, kde je pravda a kde výmysl. Pakliže jsou zprávy o Husajnově nezřízeném pohlavním životě pravdivé, vzbudily prý u Bushe lítou závist a na základě Freudovy teorie rozpoutal válku proto, aby se cítil mužem, konstatuje se na serveru.Co je známo o Bushovi jako o muži? Nic zvláštního, tvrdí ruský server. Oženil se v roce 1977 se skromnou knihovnicí Laurou a má s ní dvě dcery. A to je skutečně všechno. Nic není známo o jeho přítelkyních, milenkách. Žádná svědectví neexistují.Saddám Husajn, to je něco jiného. Byl několikrát ženatý, i když se říká, že si s platností rozvodů hlavu nedělá. Nejdříve si vzal sestřenici Sajídu, má s ní pět dětí. Následovala Samira, pak Chadda. A není to tak dávno, co si pětašedesátiletý Saddám vzal sedmadvacetiletou blondýnku, která je pokládána za jednu z nejkrásnějších žen Bagdádu.Před časem se italská pornohvězda maďarského původu Ilona Stallerová, známá jako Cicciolina, dala slyšet, že se se Saddámem vyspí výměnou za světový mír. O Husajnově slabosti pro prostitutky se veřejně ví, on sám se netají existencí soukromého harému, kam prý se mu vozí krasavice z celého světa.Jedna z nich, které se podařilo z harému utéct, prozradila, že Husajn má rád sex s několika ženami najednou. I to mu je prý málo, a tak "obtěžuje" i manželky spolupracovníků.Kapku jedu do Husajnovy pověsti novodobého Casanovy přilila jeho bývalá milenka Parisoula Lampsosová, která nyní žije v Libanonu. Prozradila na něj, že užívá viagru.Pikantní také je, že s touto ženou se radí američtí zpravodajci při řešení problému, kdy na veřejnosti vystupuje skutečný irácký vůdce a kdy některý z jeho dvojníků.