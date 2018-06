Nenapravitelný Tyson byl znovu zatčen. Napadl fotografa

Třiačtyřicetiletý bývalý boxerský šampion dal fotografovi ránu, po níž paparazzi upadl na zem a utrpěl tržné poranění na čele, s nímž musel být ošetřen v nemocnici.

Tyson se hájí tím, že focení nedovolil a předem fotografa varoval. "Bylo to v sebeobraně," řekla mluvčí boxera Tammy Brooková. Tysonův právník dokonce podal na paparazza žalobu.

"Verzí, jak se to stalo, je hodně. Později se to vyjasní. Někteří svědci podporují Tysonovu verzi, druzí fotografovu," řekl mluvčí letištní policie Jim Holcomb. Podle něj bývalý boxer po zatčení spolupracoval.

Podle Tysonova obhájce lidé boxera pronásledovali až na toalety, aby si ho mohli vyfotografovat. "Pan Tyson neudělal naprosto nic špatného, je obětí celé kauzy," uvedl k případu právník Richard Schonfeld.

Tysonovi teď hrozí vězení, protože je v podmínce. Dostal ji před dvěma lety v Arizoně za držení drog. Zatím není jisté, jestli ji útokem na fotografa porušil.

Problémy se zákonem měl Mike Tyson v minulosti několikrát. Policie musela zasahovat při častých bitkách v barech nebo třeba demolici auta. V roce 1992 byl obviněn ze znásilnění a odsouzen na tři roky.

Slavná je také jeho "kousací" aféra z roku 1997, kde v ringu pustil do svého rivala Holyfielda a ukousl mu kus ucha. Zápas byl ukončen. V polovině letošního října se Tyson svému rivalovi omluvil a Holyfield na oplátku smířlivě prohlásil: "Byl to hlavně šok. Nebylo to tak zlé, jak z toho dělali." čtěte také Boxerští rivalové Tyson a Holyfield se po letech usmířili v přímém přenosu

Letos postihla známého bouřliváka rodinná tragédie, když si jeho čtyřletá dcera Exodus omotala kolem krku lano posilovacího stroje a zemřela. Necelé dva týdny po její smrti se Tyson oženil s Lakihou Spicerovou.