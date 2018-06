Nemůžu si určovat, s kým se chci líbat, říká Dana Morávková

Je pravda, že jste v současnosti nejlépe placená herečka v Česku?



Četla jsem to o sobě. Myslím, že novináři přesně nevědí, kolik herci berou. Já také nevím, jak jsou placeni kolegové. Říkám si, že by bylo horší, kdyby o mně psali, že jsem nejhůře placená herečka.



Kolik jste za dobu, co jste hrála Andreu, získala nabídek na reklamy?



Stala jsem se tváří obchodního domu Debenhams, tváří francouzské značky 1-2-3, pak tváří firmy Kio Yamato, což jsou Japonci, a reklama se dělala i pro Londýn a New York. Nabídky dostávám často, ale vybírám si, co chci propagovat a co ne.





Co jste odmítla?



Nechtěla jsem například být na reklamě na různé předměty, která se objevuje na zadních stranách časopisů. Zkrátka to byly produkty, u kterých jsem nechtěla stát. Peníze v tom roli nehrají, vybírám si, co se mi líbí a co ne.



Máte jasno, jak dlouho budete v Ordinaci hrát?



V každé produkci uzavíráte smlouvu vždy na rok, ať jde o jakýkoli seriál. Pokud bude sledovanost, bude se asi točit dál.



Můžete ovlivnit, co budete hrát?



To jsem nikdy nedělala. Představte si, že pětatřicet herců plus další v epizodních rolích chodí za scenáristy a tvrdí, že se nechtějí líbat s tam tím, ale naopak s někým jiným. To by se scenáristé zbláznili.