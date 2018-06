Nemocný Douglas přišel na premiéru, kolegové ho obdivují

Pětašedesátiletý herec odmítl po premiéře filmu poskytovat rozhovory. Jeho kolegové ale nešetřili chválou a obdivem.

"Je to silný muž. To, že přišel, je podle mě ukázkou jeho charakteru. Neskrývá se a to je skvělé. Lidé si ho budou vždy pamatovat. Je to už americká instituce," řekl jeho herecký kolega z filmu Wall Street: Peníze nikdy nespí Shia LeBeouf.

"Je to těžký zápas, ale on bojuje," řekl o Douglasovi režisér snímku Oliver Stone.

Sám Michael Douglas věří, že za jeho nemoc může stres. "Tento typ rakoviny může být důsledkem závislosti na alkoholu a tabáku, ale já vidím příčinu ve stresu. Měl jsem pořádně stresující rok v mnoha směrech, z nichž některé jsou veřejně známé, jiné ne," řekl Douglas.

Nejvíc starostí mu letos přidělal jeho jednatřicetiletý syn Cameron, který dostal pětiletý trest vězení za obchod s drogami.

Naopak největší oporou je jeho manželka Catherine Zeta-Jonesová, s níž má dvě děti - desetiletého Dylana a sedmiletou Carys. Čtyřicetiletá herečka snáší manželovu nemoc špatně a sama výrazně zhubla. "Nikdy nebyl unavený. Nikdy za celou dobu, co ho znám. Vidím ho takového poprvé a je to šílené," přiznala Catherine Zeta-Jonesová.

Oba ale věří, že se z nemoci dostane. "Mám v plánu se z té rakoviny vylízat, ale pravděpodobně to zabere čtyři až pět měsíců. Vše, co jsem kdy dělal, jsem dělal naplno a já to porazím," řekl Douglas.

Jeho nový film bude mít v českých kinech premiéru 30. září. Je pokračováním snímku Wall Street z roku 1987. Za roli finančního žraloka Gordona Gekka získal tehdy Douglas Oscara.