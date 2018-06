Nemocný Belmondo byl převezen do Paříže

Belmondo trávil v městečku Lumio na jihu Korsiky dovolenou.Mozkovou příhodu prodělal Belmondo ve středu. Záchranná služba ho vrtulníkem dopravila do nemocnice v Bastii, hlavním městě na francouzského ostrova Korsika. Herec údajně trpí obrnou lícního nervu v pravé části obličeje.Zdravotní problémy propukly u legendy stříbrného plátna v korsické vesnici Lumio, kde měl být na návštěvě u modelky a příležitostné herečky Leatitie Castaové. Ta však jeho návštěvu popřela.Starosta Lumia Eugéna Ceccaldi tvrdí, že Belmondo od začátku srpna trávil prázdniny v pronajaté vile s bazénem. Obyvatelé vesničky, která má jen několik stovek obyvatel, jej prý mohli zahlédnout pouze jednou - když se před nedávnem vydal ve vší tajnosti do jedné z místních restaurací.Před dvěma lety prodělal Belmondo při divadelním představení v bretaňském městě Brest srdeční záchvat a musel strávit čtyři dny v nemocnici.Jean-Paul Belmondo patří již 40 let k nejpopulárnějším francouzským hercům. Hrál ve více než 70 filmech, většinou představoval dynamické, dobrodružné a temperamentní postavy.Zazářil například ve snímcích U konce s dechem, Muž z Ria, Muž z Hongkongu, Muž z Acapulka, Bláznivý Petříček, Manželé z roku II, Zvíře a Samotář. V 80. letech se úspěšně vrátil na divadelní scénu v Paříži.Belmondo byl ve druhé polovině června hlavním hostem filmového festivalu Art Film ve slovenských Trenčianských Teplicích. Převzal tam cenu Hercova mise, udělovanou osobnostem, které se významně zapsaly do dějin kinematografie.