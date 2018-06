Nemocná Zsa Zsa Gaborová chce prý v 94 letech děťátko

Von Anhalt řekl, že o dítěti s manželkou často mluvili, zvlášť potom, co jí doktoři v lednu amputovali nohu. S jeho spermatem by se prý použilo vajíčko od dárkyně a dítě by odnosila a porodila náhradní matka. Stálo by to v přepočtu asi 1,7 milionu korun.

"Mluvili jsme o tom a říkali si: Vzpomínáš si, vždycky jsme chtěli dítě a teď už je moc pozdě. Ale já jsem řekl: Možná příliš pozdě není," řekl ve čtvrtek von Anhalt agentuře AFP.

Frederic von Anhalt.

"Moje žena na tom není moc dobře. Nevím, jak dlouho ještě se mnou bude. Chtěl bych, aby dítě viděla, aby ho slyšela plakat, aby se mohla dotknout jeho vlásků," prohlásil dále.

Mluvčí Francesky Hiltonové, dcery Gaborové a hotelového magnáta Conrada Hiltona, uvedl, že dceřina rodina "se ještě pokouší strávit jeho (von Anhaltovo) přání dát tělo Gaborové nabalzamovat a vystavit. Co bude jeho příští nápad? Klony Zsa Zsa?"

Zsa Zsa Gaborová

Miss Maďarska z roku 1936 Zsa Zsa Gaborová emigrovala do USA v roce 1941 a hrála tam v desítkách filmů a televizních seriálů, například ve snímku Moulin Rouge režiséra Johna Hustona z roku 1952 či ve filmu Orsona Wellese Dotyk zla z roku 1958. Více ale proslula svými skandály a devíti manželstvími. Frederika von Anhalt si vzala v roce 1988. Před kamerou naposledy stála v roce 1992.

Zdravotními problémy trpí od autonehody z roku 2002, kdy skončila na invalidním vozíku. Prodělala mrtvici a letos v lednu jí amputovali pravou nohu. Naposledy byla herečka hospitalizovaná na počátku března kvůli nedostatečnému prokrvování, ale amputaci levé nohy odmítla. Bez operace má podle lékařů padesátiprocentní šanci, že přežije následující rok.