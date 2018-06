Nemoc, při níž svědí celý člověk

Kvůli vysoké nakažlivosti a dlouhé inkubační době (lékaři uvádějí 14 až 16 dnů, ale také 9 až 23 dnů) mají z neštovic hrůzu především ti rodiče, jejichž děti chodí do jeslí či školky. Onemocnění je totiž infekční už několik dnů před tím, než zpozorujete na kůži první vyrážku, a trvá až do zaschnutí stroupků nad všemi puchýřky. Znamená to tedy, že pokud se mezi stovku dětí bez protilátek dostane jedno s neštovicemi, nakazí jich téměř devadesát. Když k tomu připočtete všechny dospělé, kteří o pacienta pečují, dají se očekávat nejen typické boláčky, ale, zejména u starších lidí, také pásové opary. "Plané neštovice se přenášejí kapénkovou infekcí, tedy smrkáním, kašláním a prskáním," konstatuje doktor Gruber, "svůj nemalý podíl na nákaze mají ovšem také společné ručníky, kliky, vypínače a hračky."Jednou provždy?Běžné infekční onemocnění, s nímž se většina lidí vypořádá v dětství jednou provždy, mělo ale u Klímů neobvyklý průběh. Za několik dní se začala škrábat i maminka. Už podruhé v životě. "Virus, který plané neštovice vyvolává (herpesvirus varicella-zooster), sice po odeznění nemoci v lidském organismu už zůstane, jen vzácně ale o sobě dá vědět podruhé stejným způsobem," říká brněnský pediatr a infektiolog Jiří Gruber. "Neštovice se mohou opakovat tehdy, pokud první onemocnění mělo lehký průběh, respektive jestliže si tělo z nějakého důvodu nedokázalo při styku s virem vytvořit dostatečné množství protilátek," vysvětluje brněnský pediatr. Virus, který u dětí způsobuje plané neštovice, se u dospělých zpravidla objeví ve formě pásového oparu - a ten se na rozdíl od neštovic může opakovat daleko častěji.Existuje ještě druhá možnost: první neštovice nebyly vlastně neštovicemi, ale obyčejnou kopřivkou. "Rodiče, ale i lékaři se totiž mohou při stanovení diagnózy zmýlit," připouští doktor Gruber. "Zatímco některé dítě je osypané od hlavy k patě a ještě k tomu má horečku, jiné má po těle pár rozškrábaných pupínků. I kopřivková vyrážka a jiné druhy virových onemocnění vypadají často podobně." Jak tedy poznat, s kým máte opravdu tu čest? Plané neštovice zpravidla začínají horečkou, smrkáním, pokašláváním a bolestí v krku. Typická a mimořádně svědivá vyrážka se objeví po jednom až dvou dnech a trvá týden i více. Zarudlé skvrnky se rychle mění v pupínky a puchýřky s hnisavým obsahem. Tekutina v nich se během jednoho dne zakalí, puchýřek se promáčkne a začne zasychat, až se objeví strupy a ty se postupně odloupávají. Jedním ze způsobů, jak rozlišit obyčejnou kopřivkovou vyrážku od planých neštovic, je také důkladná prohlídka vlasaté části hlavy. Kopřivka taková místa nenavštěvuje nikdy, neštovice naopak často a rády."Délka hojení záleží na velikosti jednotlivých neštoviček a na jejich hloubce," poznamenává pediatr. "Vyrážka se objevuje ve vlnách, takže vedle pupínků, které se právě tvoří, najdete jak puchýřky naplněné tekutinkou, tak ty, které ji už mají zkalenou, a dokonce i zasychající strupy." Trvá několik týdnů, než veškeré stopy zmizí - a to jen v případě, že se člověk vydrží nedrbat. Ne-li, uchová si na plané neštovice doživotní vzpomínku v podobě jizviček. Přesvědčit dítě, aby se neškrábalo, je však nadlidský úkol. Pomocníkem v nelehkém boji může být tekutý pudr obsahující uklidňující látky, který se nanáší v tenkých vrstvách - silné nánosy jsou zbytečné - na jednotlivé pupínky. Přetírat mokvavé puchýřky, které už tolik nesvědí, nemá cenu. Rodiče by však měli zejména v počátku nemoci dbát na to, aby byl malý pacient v teple. Podceňovat tuto nemoc, která v případě, že postihne dítě s narušeným imunitním systémem či po chemoterapeutické léčbě, může mít až život ohrožující komplikace, není radno.