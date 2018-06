Němka v 65 letech čeká čtyřčata, má už 13 dětí

Učitelka ruštiny a angličtiny během posledního půldruhého roku podstoupila v zahraničí několik pokusů o umělé oplodnění poté, co ji její nejmladší, nyní devítiletá dcera prosila, že by chtěla ještě malého bratříčka nebo sestřičku. Její nejstarší dceři je 44 let.

Těhotenství se prý zatím vyvíjí dobře a bez větších komplikací. Pokud všechno bude pokračovat tak jako dosud, měla by se čtyřčata narodit v létě; pak by se Raunigková stala nejstarší matkou čtyřčat na světě.

Annegret Raunigková se svou rodinou (2005)

V rozhovoru, který poskytla deníku Bild am Sonntag, prohlásila, že zpráva doktorů, že čeká čtyřčata, pro ni byla „skutečně šok“. „Když doktoři zjistili, že jsou čtyři, byl to důvod k zamyšlení. Na ultrazvuku ale byla jasně vidět,“ dodala s tím, že neuvažovala o možnosti nechat lékaře snížit počet embryí.

„Nijak zvlášť se toho nebojím,“ řekla. „Jednoduše předpokládám, že zůstanu zdravá a fit. A pokud jde o to, jak si zorganizovat věci, už mám dost zkušeností, takže to pro mě nebude nic nového,“ dodala.

Raunigková se dostala do pozornosti médií už v roce 2005, kdy ve věku 55 let porodila třinácté dítě - dceru Leliu. „Na začátku jsem chtěla jen jedno dítě,“ řekla tehdy v jednom interview. „Ne všechny byly plánované - prostě se to tak vyvinulo. Já nikdy nic moc neplánuju, jsem spíše spontánní. A díky dětem se cítím pořád mladá.“

