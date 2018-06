Neměla jsem se vůbec narodit, říká poprvé Iva Janžurová

"Inu, narodila jsem se trochu nečekaně. Maminka byla už starší, bylo jí devětatřicet let, a když zjistila, že je v tom krásném jiném stavu, dělali si s tím rodiče velké starosti. Váhali. Vážně s tatínkem mluvili a uvažovali o tom, jak mi maminka později prozradila, co se s tím dá udělat... Neměla jsem se vůbec narodit," přiznává Iva Janžurová, jež přišla na svět 19. května 1941 v Žirovnici u Pelhřimova.

"Rodiče patrně prošvihli ten potřebný čas. A pak měli ještě jednu takovou výmluvu, kterou se vzájemně přesvědčovali - co kdyby to byla holčička? Tou dobou už byli na světě moji dva bratři a to patrně způsobilo, že jsem měla možnost se narodit," naznačuje, že si rodiče na poslední chvíli potrat rozmysleli.

Nebyla by to ale Iva Janžurová, aby její příchod na svět neprovázelo vzrušení. Jako by to předurčovalo živelnost, s níž se později bude pouštět po hlavě do svých rolí.

"Stalo se to takovou zvláštní cestou. Maminka šla v určité těhotenské nevolnosti udělat čaj, a jak tak kráčela kuchyní, uprostřed se zastavila a zakřičela o pomoc. Ledva tatínek doběhl, chytil mě do rukou. Takže jsem byla taková skokanka a skoro už nežádoucí dítě," líčí slavná herečka.

Iva Janžurová podepisuje svou autorizovanou biografii Včera, dnes a zítra.

Iva Janžurová v knize Včera, dnes a zítra mluví i o všech osudových mužích svého života i o problémech, které s nimi prožila.