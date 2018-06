Německý kancléř se zlobí kvůli komedii

Mluvčí televize RTL upřesnil, že série příběhů se má jmenovat Wie war ich, Doris (Jaký jsem byl, Doris; Doris je křestní jméno Schröderovy čtvrté manželky). Podle něho to budou příběhy o politickém a soukromém životě Schrödera a jeho choti, které ukáží rub mocenských poměrů v německém kabinetu.

Schröder už televizi odřekl velké letní interview, které jí slíbil na úterý.

Heye prohlásil, že kancléř má obavy, a to jen na základě názvu připravovaného pořadu, že ve vysílání bude soukromý život jeho rodiny zatažen do politických rozmíšek. Mluvčí prohlásil, že tím by byla překročena mez.

Podle televize RTL bude roli Schrödera hrát jedenačtyřicetiletý komik Martin Zuhr a postavu kancléřovy ženy Doris ztvární Anna Momberová.