"Brzy mi bude šestapadesát a ještě se to chci naučit, protože jinak bych byl vyloučen z tohoto komunikačního zdroje, a to nechci a nemohu," řekl Schröder, který si přeje internet zvládnout co nejlépe.Kancléř odmítá věřit, že by čtyřicátníci a padesátníci nebyli schopni naučit se něco nového.Schröder nedávno doporučil, aby byly urychleně uděleno povolení k pobytu na pět let pro 20 tisíc počítačových expertů ze zemí, jež nejsou členy Evropské unie, včetně České republiky. Ještě letos by mělo do Spolkové republiky přijít 10 tisíc odborníků.