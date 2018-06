Německo šílí nad sklenkou, z níž pila Britney

Rozhovor se uskutečnil již 15. ledna a od té doby sklenice procestovala celkem pět německých měst. Nemytou sklenku, na níž fanoušci mohou vidět otisky zpěvaččiných prstů a především rtů, které měla natřené rudou rtěnkou, tedy měli možnost zhlédnout fanoušci Britney ve městech Dormagen, Herne, Kolín nad Rýnem, Castrop-Rauxel a Ahlen. Naposled se sklenice objevila před třemi dny v Detmoldu.

Za celou akcí se skrývá prozaický úmysl. Rozhlasová stanice si tímto způsobem dělá reklamu a především láká posluchače k pravidelným výjezdům do různých měst, odkud pak EinsLive vysílá své pořady. "Netvrdíme, že to bylo nějak jinak. Měli jsme v rukou úžasnou příležitost a byla by naprostá hloupost jí naplno nevyužít," nechal se slyšet tiskový mluvčí rádia EinsLive Andreas Neuhaus.

Organizátoři show pojali opravdu ve velkolepém stylu. Pokaždý, když dorazili do určitého města, odkud měli vysílat, vystavili sklenku na speciální piedestal, kde pak s logem rádia stála několik hodin. "My jsme odtud pak živě vysílali a snažili se sem přilákat co nejvíce zájemců a našich pravidelných i potencionálních posluchačů. Nevěřili byste, kolik lidí se přijde podívat na obyčejnou upatlanou sklenici od džusu, jen když jsou si jisti, že z ní skutečně pila slavná Britney Spearsová. Je to až neuvěřitelné," dodal Neuhaus.

Na konci turné podle pořadatelů přijde největší bomba. Jeden ze zpěvaččiných fanoušků bude mít možnost dorazit zbytek džusu, který Britney nestihla vypít při rozhovoru a který zůstal v krabici. Na veškeré pochyby, zda jde opravdu o sklenici, ze která ucucávala slavná zpěvačka, mluvčí EinsLive Andreas Neuhaus rezolutně odpovídá: "Je to skutečně ona. A zbytek džusu je taky pravý."