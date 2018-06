VIDEO: Kancléřka Merkelová dostala pivní sprchu od nešikovného číšníka

Merkelová byla na politické akci připravena diskutovat se svými kolegy nad sklenicí piva. To roznášel jednadvacetiletý číšník Martin D. a v okamžiku, když byl za kancléřkou, do něj někdo strčil.

Merkelová měla rázem celý tác piva na zádech. Situace ji vyvedla z míry jen na vteřinu. Mladíkovi věnovala chápavý pohled a pokračovala, jako by se nic nestalo.

"Kolegyně jí měla donést pivo. Ale byla tak nervózní, že mě požádala, abych to udělal za ni. Někdo do mě zezadu strčil a já jsem se snažil piva zachytit, ale bylo pozdě. Zařval jsem dost hlasitě: "Do pr*ele!" Ale ona se jen otočila a usmála se na mě, ačkoli byla celá mokrá. Chvíli na to si stoupla k řečnickému pultíku," řekl číšník listu Der Bild.