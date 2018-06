Němec vykastroval milence své dcery, protože byl pro ni příliš starý

Když se Seifert dozvěděl, že jeho dcera chodí se starším mužem, požádal o pomoc policii z Bielefeldu, kde s rodinou žije. Jenže muži zákona mu sdělili, že jsou bezmocní, protože sedmapadesátiletý Phillip Gensher se ničeho trestného nedopouští a jeho sedmnáctiletá dcera s ním souloží dobrovolně.

"Ten muž pak najal další dva kolegy z továrny, kde pracuje, a šel s nimi do domu oběti. Muže přinutili stáhnout si kalhoty a v plném vědomí ho pak Seifert vykastroval. Odříznutá varlata si kastrátor odnesl," uvedl mluvčí policie.

Gensher stihl ještě zavolat policii a záchranku. Jen zázrakem nevykrvácel.

"Volali mi anonymové, že moje dcera má vztah s mužem starším o čtyřicet let. Řekli jste mi, že ho nemůžete zastavit, tak jsem to udělal já. Byla to má povinnost jako otce," uvedl podle německé policie Seifert u výpovědi. Státní zástupce ho obžaloval z pokusu o vraždu.