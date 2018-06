Němcovou objevila vlna tsunami

"Je zvláštní, že české novináře začala vlastně zajímat až teď, po tom, co se jí stalo," uvažuje přítel rodiny Marian Mrózek.

Po zkušenostech už nyní důsledně prohlíží všechny dary, které Petře přicházejí do nemocnice. "Pozornosti ani kytky prosím neposílejte - už jsem jeden dálkový mikrofon našel," vzkazuje Mrózek dotěrným zvědavcům.

Odráží vlnu zájmu

Pětadvacetiletá modelka, kterou ve 14 letech na diskotéce v rodné Karviné poprvé "našel" právě fotograf Mrózek, leží od soboty v pražské vojenské nemocnici. Má se dobře a přeje si hlavně klid. Proto vytrvale odráží i druhou, méně nebezpečnou, ale o to houževnatější, vlnu zájmu médií.

Zahraniční novináři dokonce Petře nabízejí za její aktuální snímky a exkluzívní práva na příběh velké peníze. Svou fotografii ještě z thajské nemocnice prodala časopisu US Weekly, stejně tak zpeněží první interview pro solventní Američany. Všechny získané peníze půjdou hned na pomoc dětem v Asii.



Němcová děkuje za energii, kterou jí posílají všichni, co na ni myslí. "To je to, co mi nejvíc pomáhá," říká a velmi všem děkuje. Služby v nemocnici si pochvaluje. Kouká se na filmy a odpočívá. "Lékaři jsou z ní ´na větvi´, protože už málem chodí!" Svěřil novinářům Mrózek a dodal, že půjde-li to tak dál, bude-li mít klid, bude brzy fit.

Už 26. února by se měla zúčastnit jako porotkyně finále soutěže Česká Miss. "Mé pozvání platí, ale záleží samozřejmě především na jejím zdraví," řekla iDNES Michaela Maláčová, která jí do nemocnice poslala osobní dopis.



Zahrála si i ve filmu

Ačkoliv Marian Mrózek objevil Petru už ve 14 letech, s modelingem začala v sedmnácti. Tehdy vyhrála české kolo mezinárodní soutěže Elite Look Model. Svět krásných dívek ji však naplno pohltil až po maturitě na chemické škole, kde studovala obor technologie výroby oděvních materiálů.

Dva roky pracovala v Miláně, než ji objevila agentura Next. V americké televizi poprvé vystoupila v talk show Davida Lettermana. Modelkou uchvácený bavič se půvabné Češce vyznal ze své náklonnosti a dokonce jí předpověděl, že se dostane na titul Sports Illustrated. Jeho odhad byl přesný.



V roce 2001 si Němcová zahrála ve francouzské komedii Naprosto úžasné, ve 105 minutovém francouzském remaku stejnojmenného britského komediálního seriálu.

Jakou má Petra před sebou další kariéru? Jen samotná spolupráce s časopisem Sports Illustrated by k obživě stačila, ale agentura Next pro ni zajišťuje mimo jiné kontrakty s firmami kalibru Max Factor a Cartier. Velmi často se objevuje také v módních časopisech Harper's Bazaar, Elle a dalších.