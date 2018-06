Němcovou museli hlídat bodyguardi. Zdobily ji šperky za miliony

Náušnice a náhrdelník posázený diamanty a safíry se na těle půvabné české krásky ohromně vyjímal. Jakou měl cenu, Němcová raději ani nechtěla vědět. Protože s firmou Cartier spolupracuje, několikrát už měla na svém těle šperky za pořádnou sumičku.

Při natáčení prestižní reklamy na řadu šperků Love pro Cartier museli modelku dokonce hlídat bodyguardi. "Měla jsem na sobě sadu šperků za půl milionu eur," prozradila Němcová. V běžném životě má raději jednoduchost a podobné klenoty ve své šperkovnici nemá, potrpí si spíše na hodinky. Kdyby jí je ale někdo daroval, neřekla by ne.

Modelkou od šestnácti

Se svou jmenovkyní, modelkou Petrou Němcovou, má čtyřiatřicetiletá Pavlína stejné jen příjmení a zkušenosti s modelingem. Nepřehlédnutelná kráska, které si v jejích šestnácti letech všimla na ulici šéfka modelingové agentury Czechoslovak Models Milada Karasová, žila patnáct let ve Francii, vychovala tu dnes šestnáctiletého syna a stačila se také rozvést. Teď se rozhodla zkusit žít chvíli zase doma v Praze.

Před pěti lety si začala plnit svůj dětský sen stát se herečkou. Ztvárnila například novinářku ve francouzském filmu o Edith Piaf. Krůček měla i k hlavní roli ve filmu Trója. "Propracovala jsem se až do úplně posledního kola, ale nakonec se dostavilo zklamání. Roli Heleny dostala Diana Kruger, kterou mimochodem znám z dob, kdy jsme ještě obě byly modelky u agentury Elite. Bylo to tvrdé, ale i na tohle musí být člověk připraven, nevzdávat to a říct si: příště to budu já," uzavírá Němcová.