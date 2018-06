Němcová už není sama! Na oscarový večírek přišla se Seanem Pennem

"Ano, jsme přátelé," odpověděla Němcová na otázku, zda přišla s Pennem. "Je v dozorčí radě mé charitativní organizace," vysvětlila Němcová internetovému magazínu People.com.

Na večírek, který zpěvák Elton John pořádal v rámci své nadace bojující proti nemoci AIDS, přišla ve žlutých saténových šatech od návrháře Roberta Cavalliho.

Sedmačtyřicetiletý Penn a osmadvacetiletá česká modelka spolu na pooscarové party zapózovali fotografům a tančili. Potom odešli do oblíbeného hollywodského klubu Villa, kde popíjeli koktejly s Penélope Cruzovou a jejím přítelem Javierem Bardemem až do tří hodin ráno. Nebyla to ovšem první akce, na kterou Penn a Němcová přišli společně - na večírku se spolu objevili už dva dny předtím.

Penn se právě rozvádí s manželkou Robin po jedenácti letech soužití. Mají spolu dvě dospívající děti.