Němcová ukončila léčbu v lázních

Pětadvacetiletá Němcová dodává, že jí hrozila také operace, kterou ale nakonec naštěstí nepotřebovala.

Modelka procedury dosud podstupovala vždy, když byla v tuzemsku, a to zhruba čtyřikrát do týdne. „Zpočátku bylo plavání v bazénech a rozcvičování hodně náročné a bolestivé, ale tvrdá škola z modelingu mi pomohla počáteční stavy překonat. Teď už jsem v posilovně v plné zátěži. Modeling mě hodně naučil, je to skvělá škola života,“ vysvětlila Petra.

„Pro slečnu Němcovou se snažíme, stejně jako pro všechny naše pacienty, udělat maximum,“ řekl ředitel Lázní Darkov Bohuslav Skwarlo. Jedinou výjimkou, kterou světově známá kráska má ve srovnání s jinými klienty lázeňského zařízení, je přísně střežené soukromí. Od prvních procedur, které absolvovala letos v únoru až do dneška se žádný novinář nemůže bez povolení dostat do prostorů, kde se topmodelka léčí.

„Pěkně mě tu ukryli. Potkávám se sice občas s ostatními pacienty, ale to je spíš milé a jsem ráda, že s nimi můžu mluvit, protože lidé jsou moc hodní a přejí mi, abych se uzdravila. Jsem jedna z nich a cítím se mezi nimi dobře.“

Léčbu v darkovských lázních, které má jen pár minut jízdy autem od domu svých rodičů, zvolila topmodelka bezprostředně po ukončení pobytu v pražské nemocnici. Podle lékařského ředitele nyní navrhly Lázně Darkov krásce ještě rehabilitační léčbu s cílem úpravy funkce dolních končetin a zlepšení celkové kondice. Poté by se její zdravotní stav měl natolik blížit situaci před nešťastným zraněním, že teoreticky bude schopna návratu na světová přehlídková mola.

„Rehabilitace je účinná do té míry, že uvažuji o návratu do Thajska, kde bych měla fyzicky pomáhat na stavbě školy, bydlení nebo nemocnice, to se ještě ukáže,“ říká Němcová.

Lékaři zatím proti jejím plánům nic nenamítají. Modelka už také trochu pracuje – poskytuje rozhovory pro zahraniční časopisy, absolvovala televizní natáčení a plánuje zatím tajné nové projekty.

Hvězda, která byla loni vyhlášená tváří prestižního časopisu Sports Illustrated, utrpěla v Thajsku zlomeninu pánve a vnitřní zranění, když se ocitla pod tlakem vody a poté se celých osm hodin držela palmy, aby odolala náporu ničivé vlny tsunami. V darkovských lázních si momentálně doléčuje důsledky poúrazového stavu. „Všechno, co tu se mnou dělají, mi pomáhá. Navíc je vidět, že se stejně chovají ke všem pacientům a že svoji práci dělají rádi,“ hodnotí Petra pobyt v sanatoriích.