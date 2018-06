Němcová: To ráno jsme si zpívali

Když mluví o svém příteli, nečekaně se usměje. Ale pak zase pláče. "Většinu těch událostí vidím ostře," šeptá. "Asi dvakrát jsem omdlela, ale jinak to je pořád jako dnes."

* Málokdo si dovede představit, jakou hrůzu jste zažila 26. prosince na thajské pláži Khao Lak. Přišla jste o přítele a sama jste přežila jen náhodou...

O berlích chodím pořád, ale nohy už sílí.

* Napíšete o tsunami knihu?

Možná ano, dostala jsem hodně nabídek od velkých společností. Ale jestli se do psaní pustím, tak ode mě nikdo nesmí čekat senzace - nemám zájem.

* Tak o čem plánujete psát?

Chci lidem pomoct, dodat jim sílu. Protože každý z nás si v životě projde tragédií, přinejmenším nám někdo blízký zemře. A já chci ukázat, jak jsem se s neštěstím potýkala.

* To bych si rád přečetl, protože vy opravdu nevypadáte zničeně. I když vám musí být teď, nedlouho po pohřbu přítele Simona, příšerně.

Řeknu vám příběh: Maminka vysvětluje své dceři, jak odlišně se můžeme chovat, když se nám přihodí neštěstí, a předvádí jí to na mrkvi, na vajíčku a na kávě. Tyhle tři věci dá do horké vody. A co se stane?

* Nevím, na co narážíte.

Mrkev byla tvrdá, ale změkne. Měkké vajíčko ztvrdne. Ale káva? Ta v horké vodě, neboli v nejtěžších chvílích, vydá svoji vůni i chuť. Stane se z ní něco lepšího.

* A co z toho vyplývá?

Jenom to, že si můžeme vybrat, jakým způsobem se s tragédií vyrovnáme. Mně teď třeba dělá radost, když můžu pomáhat ostatním. A nejde jen o peníze, které bych posílala potřebným; jde i o stisk ruky, o úsměv... Když mi někdo říká, že pomáhat nemůže, protože má hodně práce, tak právě tohle by si měl uvědomit - že může pomáhat i svým úsměvem.

Za Simona jsem vděčná

* Taky vám řeknu příběh, smutný a pravdivý. Jen kousek od vás byla na dovolené rodina Manďákových. Nejmladší syn se s tatínkem domluvil, že vyrazí ráno na ryby. Ale panu Manďákovi se z postele nechtělo a řekl: "Jeď sám." Pod chlapcem, který byl na lodi, vlna podjela, jenže pak se vrátil na místo zkázy, kde marně hledal bratra a rodiče. Navždy se mu bude honit hlavou spousta různých kdyby, přinejmenším to: "Kdyby tenkrát táta vstal..."

O tomhle asi v podobných situacích přemýšlí každý. Dnes si říkám, že bych si přála rozpoznávat příznaky katastrof, jako ta desetiletá holčička, která tsunami poznala a zachránila celou pláž. Víte třeba, kam se máte schovat při zemětřesení?

* Netuším.

Pod dveře, protože pak spadne stěna domu před nebo za vás, ale přímo vás nezavalí.

* To jste zjistila kdy?

Až po tsunami. Možná se to učíme ve škole, v jedné hodině, ale pak to zapomeneme, což dřív tolik nevadilo, protože Češi moc necestovali. Jenže teď jezdíme třeba do Japonska, kde jsou zemětřesení každou chvíli, a vůbec nevíme, co dělat.

* Co jste vy a Simon dělali toho šestadvacátého ráno?

Vstali jsme brzy, už v sedm ráno, a prošli jsme se po pláži. Potom jsme šli na snídani a nakonec jsme se vrátili do bungalovu.

* Jak dlouho před tsunami?

Nevím. Pět minut?

* Ničeho divného jste si nevšimli?

Viděla jsem, že je moře níž než jindy, ale byl úplněk a za úplňku se voda vždycky pohybuje zvláštně.

* Při té snídani jste si se Simonem o moři nepovídali?

Ne. O moři ne. My jsme si to ráno zpívali.

* Zpívali? Jakou písničku?

Pětadvacátého jsou v Anglii Vánoce, tak jsme si večer pustili film White Christmas, Bílé Vánoce. Což je anglická klasika, ale já to nikdy neviděla. Přepadla nás tehdy únava, a tak jsme si řekli, že se dodíváme druhý den ráno, a když jsme se kolem sedmé probudili, tak se Simonek zeptal, jestli se chci dívat, nebo se radši projít po pláži.

* A vy jste byla pro pláž...

Ne. Odpověděla jsem, že se na půl hodinky podíváme, a to jsme taky udělali. Na pláži jsme si pak zpívali právě písničku z toho filmu. Oba jsme špatní zpěváci, a tak jsme si ji upravili - namísto Sisters, Sisters jsme zpívali Brothers, Brothers... Dělali jsme si z toho srandu.

* Je zvláštní, že když o Simonovi mluvíte, tak se hezky a láskyplně smějete. Spíš bych čekal, že budete plakat...

Vždyť já natahuju. Natahuju, ale zároveň jsem strašně vděčná za momenty s ním (pláče), za ty krásné chvíle (teď už nemůže mluvit).

* Raději o tom nemluvme.

Já jsem opravdu šťastná, že jsme spolu mohli žít. To pro mě byl dárek jako pro každého, kdo Simona znal. A celý ten výlet do Thajska, náš poslední večer i poslední ráno, to všechno bylo jako z pohádky. My dva jsme se neustále ztráceli, lítali jsme po celém světě, a najednou jsme dostali možnost být spolu. Být spolu ve chvíli, kdy se rozdělíme. Za to jsem strašně vděčná.

* A zase už se usmíváte...

Protože vím, že je Simon pořád tady kolem. Proto.

Jsou důležitější věci než modeling

* Když jste se trápila osmou hodinu se zlomenou pánví na palmě, co jste si vlastně myslela? Že se vám to všechno jenom zdá?

Když přicházela voda, lidi před ní utíkali, skákali do bazénu a řvali hrůzou, tak to bylo úplně surrealistické. Člověk nic nechápal.

* A potom, když jste se zachytila v listech toho stromu?

Pak už jsem většinu času posílala energii a lásku ostatním včetně svého přítele. Modlila jsme se, a to mi dodávalo sílu, takže jsem zůstala klidná.

* Klidná?

Zvláštním způsobem duševně klidná. Ale zároveň jsem byla ve střehu, protože jakýkoli zvuk mohl znamenat další vlnu. A nezapomeňte, že kolem mě pluly v proudech odpadky, kterým jsem se musela vyhýbat, aby mi nic neuvěznilo nohy. Protože to už by byl definitivní konec...

* Opravdu jste nahlas neklela?

Ne. Já jsem vůbec nebyla naštvaná na přírodu, spíš jsem najednou měla pocit, že to právě ona křičí o pomoc. V té chvíli se mi dokonce zdálo, že jsem s přírodou zajedno. Ona si nevybírala, jestli jste z Čech, z Thajska, nebo z Ameriky, jestli jste modelka, nebo hoteliér. Všichni jsme byli takhle malinkatí a já si uvědomila, jakou sílu příroda má. A že teď křičí.

* Jak to myslíte?

To máte jako s člověkem - ten si taky několikrát nechá líbit křivdu, ale po čase to nezvládne a vrátí úder. My jsme dopustili, aby se narušila rovnováha mezi přírodou a lidmi, a nejen to - není už rovnováha ani mezi lidmi samými. Ale právě to se díky tsunami změnilo. Najednou bylo nádherné, jak se k sobě všichni chovali. Moje rodina a přátelé nespali, celou noc hledali, vůbec nemysleli na sebe... A dokonce i úplně neznámí lidé riskovali životy a pomáhali, přestože netušili, jestli přijde další vlna. Zapomněli sami na sebe.

* Opravdu jsem nečekal, že si dnes budeme povídat o tom, co bylo na tsunami pozitivního...

Ve všem se snažím najít důvod, a tohle neštěstí sblížilo rodiny, státy a vlastně na čas semklo celou planetu.

* Mně to tak trochu připadá, že jste se musela naučit vypořádávat s velkými problémy už dávno před prosincem.

To ne, nic tragického se mi do té doby nestalo. Samozřejmě, umřela mi babička, ale s tím se člověk vyrovná. Musíme truchlit, musí to z nás jít ven, to ano - ale já si vážím toho, že mám pořád ještě milující rodinu a přátele, a chci využít každého momentu s nimi. Protože člověk nikdy neví, a v příští vteřině bude možná i tohle pryč. Podle mě nám dá každé neštěstí příležitost, abychom se na moment zastavili, řekli si "aha" a zvolili si novou, lepší cestu.

* Vy jste si po tsunami našla novou cestu?

Když třeba vidím fotky, které jsem kdysi fotila, tak si říkám, že na nich je nějaká jiná osoba. Teď už žiju jinak. Najednou zjistíte, že jsou důležitější věci než modeling. A to mi dřív nedocházelo, takže jsem neustále pracovala a pracovala.

* Šla jste po penězích?

To ne. Ale jsem vášnivý člověk, a když něco dělám, tak na sto dvacet procent. Až do tsunami mě práce naplňovala, protože jsem při ní potkávala neuvěřitelné lidi a hodně se od nich naučila, což je pro mě to nejdůležitější - učit se, poznávat cizí kultury a vztahy mezi lidmi. Ale těch procent, které jsem modelingu dávala, těch bylo příliš. Část jich odstraním. A volnou kapacitu můžu věnovat věcem, které mají ještě větší smysl... Chci pomáhat.

* Komu přesně?

Hlavně dětem, a soustředím se právě na postiženou Asii. Do Thajska pojedu v květnu, strašně se těším. Už v nemocnici mi skákalo srdce při pomyšlení, jak se vrátím zpátky a budu užitečná. Pojede se mnou sestra, tatínek, pár přátel... a chceme něco postavit. Třeba školu.

* Vlastníma rukama?

Přesně tak.

* Vy už jste někdy něco stavěla?

Kachlíčkovala jsem místnosti, sekala dříví... Já vyrůstala v Beskydech a práci mám ráda. Tatínek tomu jako chlap rozumí líp, ale aspoň pomáhat mu můžu. A těším se o to víc, že je Thajsko můj druhý domov.

* Nepřeháníte?

Ne. Tímhle jsem si jistá od chvíle, kdy jsem do něj vstoupila. Projela jsem tu zem několikrát, a když si na ni vzpomenu, musím se usmívat.

* Kvůli tamním lidem?

Právě, oni jsou tak strašně hodní! Stačí, když vás pozdraví, sepnou ruce před obličejem a mírně se ukloní... Nejde jen o to, že je ta země krásná a že je její kultura tak bohatá, ale já jsem tam třeba před několika lety vzala rodiče a na fotkách z té dovolené bylo vidět, jak za dva týdny v Thajsku omládli o několik let.

* Čím to je? Tropickým sluncem?

Podle mě nejde jen o odpočinek na sluníčku a o masáže, obohatí vás to tam i vnitřně. Už proto, jak se tam ti nádherní lidé neustále smějí... Pro mě je Thajsko místem, které mi v prosinci hodně vzalo, ale zároveň mi toho taky vždycky spoustu dávalo. A vím, že i Simonkovi. Tomu svítily oči jako hvězdičky a najednou byl jako malý kluk, když třeba vylézal po potápění z moře.

* Chystáte se vrátit přímo na osudný Khao Lak?

Určitě.

* Určitě? Spousta turistů se tam jezdit bojí.

Ale tím té zemi ubližují. Vždyť v Thajsku je zničeno jen několik málo míst a i v nich musí brzy začít normální život. A tak tam musí přijet turisté. Aby dali místním lidem práci.