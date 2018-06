Němcová se Seanem Pennem nechodí, tvrdí její jmenovkyně

"Seděla jsem kousek od nich a dobře na ně viděla. Neměli se k sobě jako milenci, Sean jí dělal jen doprovod. Přišli společně, ale pak každý kroužil po svém. Nechodí spolu," tvrdí Pavlína Němcová. - více zde

V sále losangaleského Kodak Theatre se mimochodem modelka, producentka, herečka a vystudovaná právnička cítila jako Alenka v říši divů. Česká kráska, která přišla po boku Marion Cotillardové, jež získala Oscara za ztvárnění Edith Piaf ve stejnojmenném snímku, na vlastní oči viděla hvězdy velkého formátu.

"Myslela jsem, že se mi to zdá. Vidět třeba Nicole Kidmanovou nebo George Clooneyho byl opravdový zážitek. Překvapená jsem byla i úrovní celého večera a všeho kolem. Bylo to vtipné, do detailů promyšlené, klobouk dolů před Američany, tohle umějí. No a pak mě dojal úspěch Marion, a to o to víc, že jsme se sblížily při natáčení Edith Piaf a dobře si rozumíme. Je to výborná herečka a já cítila hrdost, že u toho okamžiku můžu být i coby Češka, která ve filmu ztvárnila malou roli," líčí Němcová.

Čtyřiatřicetiletá Pavlína, která je maminkou už šestnáctiletého syna a pracuje v Paříži pro světové značky Christian Dior či L’Oréal a jejíž tvář zdobí titulní stránky časopisů Elle nebo Vogue, je momentálně na týden v Praze.

V sobotu za svou kamarádku Marion Cotillardovou ještě stačila převzít Českého lva za ženský herecký výkon v hlavní roli

Ve Francii například momentálně točí film, v němž hraje transsexuála. "Je to komedie a točí ji režisér Patrice Leconte. To je ve Francii někdo jako u nás Jiří Menzel. Jsem šťastná, že malá role v Edith Piaf mi otevřela cestu k větším rolím," uzavírá.