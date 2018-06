Němcová popírá pletky s Brucem Willisem

Česká rodačka internetovému magazínu ContactMusic vztah s hercem vyvrátila, ačkoliv on stále tvrdí, že s modelkou prožívá láskyplné chvilky.

Padesátiletý Willis přispěl velkorysým darem na charitativní sbírku modelky určenou pro lidi z oblastí postižené vlnou tsunami. Po slavnostní večírku se pak chlubil přátelům, že se šestadvacetiletou hvězdou přehlídkových mol randí.

Ačkoliv se topmodelka s hercem vidí celkem často, naprosto popírá, že by mezi nimi bylo něco vážnějšího, natož láska. "Byl ke mně skutečně sladký a vřelý, ale rozhodně bych to nenazvala randěním," svěřila rodačka z Karviné internetovému serveru PageSix.

Willis se do české modelky bláznivě zakoukal již koncem loňského roku. Aby na ni zapůsobil, věnoval její charitativní organizaci přes dva miliony korun. Pak se marně snažil získat Petřino telefonní číslo. "Volal do kanceláře Petřiny kamarádky Diany Sawyerové a požadoval její telefonní číslo," cituje list New York Post nejmenovaný zdroj.