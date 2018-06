Němcová: Nejsem snadno k mání

Když ji v newyorském klubu Spider Club kdosi vybídl žertem k okamžitému odletu do Las Vegas, měla podle amerických médií rychlou odpověď:

"Ach ne. Nikdy bych to neudělala. Nejsem snadno k mání. Kdysi mě někdo na první schůzce v Miláně požádal, abych s ním šla na pláž. Ani náhodou, nešla bych ani po druhém rande."

Přítele ovšem má. "Stýkám se s anglickým hochem, fotografem. Nikdo, koho bystě znali," prozradila.

Zbožňuji hokejisty

Fotograf? Mysleli jsme si, že všechny modelky, zvláště české, uloví nakonec hokejisté, poznamenal The New York Times. "Zbožňuji hokejisty, ale zamilovala jsem se do fotografa a tomu teď dávám přednost," řekla Němcová.

Jak je možné, že tak malá země jako Česká republika produkuje tolik hokejistů a ... ovšem modelek, namátkou Pavlínu Pořízkovou, Danielu Peštovou, Evu Herzigovou, Veroniku Vařekovou a Adrianu Sklenaříkovu, ptá se americký tisk.

Pokud jde o modelky, Němcová odpovídá trochu tajemně: "To je ... historií Mongolů, kteří se přehnali zemí, zanechali tam spoustu dětí a tím vznikla exotická směs."

Němcovou objevili na ulici

Dívka, kterou v České republice zná málokdo, se pyšní titulem Tvář roku 2003. Petra Němcová, jejíž kariéru odstartoval hledač talentů z agentury Next přímo na ulici, se objevila se ve svých čtyřiadvaceti na titulních stranách prestižních časopisů Elle a Harper's Bazaar, dělala modelku pro firmy Max Factor, Cartier, La Perla a Victoria Secret. V roce 2002 byla dokonce oceněna jako vítězná Tvář roku prestižního časopisu Sports Illustrated.