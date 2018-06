Němci jsou v posteli slabí

13:34 , aktualizováno 13:34

Němečtí muži nepodávají v posteli takové výkony, jak by se slušelo, a téměř polovina žen v Německu tvrdí, že je partneři nedokážou uspokojit. Vyplývá to z výsledků průzkumu, které dnes zveřejnil list Bild. V anketě, kterou uspořádal ústav INRA, odpovídalo 345 žen ve věku od 18 do 59 let; čtyři ženy z deseti se svěřily, že jsou se svými partnery nespokojené.