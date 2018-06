Nemanželský syn Jana Wericha: Mrzí mě, že jsme si nepotřásli rukou

O svém biologickém otci se Petrášek dozvěděl až ve 24 letech krátce poté, co Jan Werich zemřel. Znal ho z televize a dokonce ho i několikrát potkal.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Proč chodí Jiří Petrášek na olšanský hřbitov, kde je Jan Werich pohřben, a jakých se dočkal reakcí okolí, když se ukázalo, kdo je jeho otcem, se dočtete v nejnovějším 5plus2.

„To jsem ještě nevěděl, že jsem jeho syn. Několikrát na procházce s rodiči po Kampě a ještě jednou někde v pražské kavárně. Nemyslím si ale, že by mě maminka jezdila ukazovat. Ona mi to o našem poutu asi neřekla ze strachu, že bych ji pak neměl tolik rád nebo že by mě to ovlivnilo při dospívání,“ říká Petrášek.

Po zmínce o sobě pátral ve Werichově korespondenci nebo jeho díle, ale nic nenašel. Oslovil tedy pamětníky, kteří se s jeho otcem setkali a některá setkání byla nezapomenutelná. „Tak například Jiří Suchý a jeho bratr Ondřej mi věnovali obrazy mého otce a společně jsme na něj vzpomínali. Měli radost, že se setkávají s někým werichovské krve. Nebo třeba Květa Fialová, ta mi řekla: ‚Kocoure, nech si narůst vousy, ať vypadáš jako táta.‘ To ale já nechci, navíc mě vousy svědí,“ říká.

Na cokoli z Werichovy pozůstalosti nikdy nevznesl nárok. Trápí ho jen to, že se s otcem nesetkal nikdy tváří v tvář. „Mrzí mě, že jsme se nikdy nepotkali, nepotřásli si rukou a já nemohl říct: Ahoj táto, já jsem tady a ty jsi taky tady.“

V současné době Jiří Petrášek plánuje vyrazit po českých městech s programem On a Ona aneb Potkali jsme Wericha, kde bude s televizní moderátorkou Marií Tomsovou a jejich hosty vzpomínat na Jana Wericha a další herecká esa.

Ukázka ze Show Jana Krause nemanželským synem Jana Wericha: