O otci jsem se dozvěděl až po jeho smrti, říká Werichův nemanželský syn

"Existují takové tři momenty v mém životě. Já jsem žil v rodině Petrášků, moji rodiče byli hrozně fajn a maminka mi řekla, že jsem synem Jana Wericha až po jeho smrti. Byl to velký zlom. Tak jsem si trochu i papírově zjišťoval, jak sedí určité okolnosti," prozradil Jiří Werich Petrášek v Show Jana Krause.

"První rok života jsem se dokonce jmenoval Jan. Pak jsem byl odložen do kojeneckého ústavu a v necelém roce si mě vzali naši domů a udělali ze mne Jiřího. Když to nedávno vytáhl bulvár, i když nechápu, jak na to přišli, tak jsem si nakonec řekl, že se nemám za co stydět," dodal.

Jméno své biologické matky zná. Byla to prý tehdy začínající hvězda. Petrášek ji ale odmítá jmenovat. "Nechci dělat reklamu někomu, kdo mě nechal v kojeneckém ústavu," říká.

Jiří Werich Petrášek je přesvědčen, že o jeho existenci Jan Werich nevěděl. Nikdy se o něm nezmiňuje ani náznakem v často dost intimní letité korespondenci s Jiřím Voskovcem. Werich měl s manželkou Zdenou dceru Janu. O jeho záletech věděly obě.

Jiří Werich Petrášek pracuje nyní jako ředitel střední školy a po otci zdědil lásku k divadlu a také smysl humor. V Show Jana Krause žertoval třeba o své spolužačce Martině Navrátilové. "Já s ní seděl v lavici. Proháněli jsme spolu holky," pobavil moderátora.

Kromě Werichova syna si Jan Kraus pozval do své show zpěváka Štefana Margitu a farářku Vendulu Kalusovou.